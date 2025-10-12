Глава СКР взял на контроль расследование по нарушению прав жильцов МКД в Самаре

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СКР по Самарской области Павла Олейника доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела о нарушении прав жильцов МКД регионального центра, сообщил в воскресенье информационный центр СКР.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Ведомство отмечает, что в соцсетях прошла информация о нарушении прав жителей многоквартирных домов на улице Вольской города Самары. «Длительное время 15 зданий находятся в ненадлежащем состоянии: разрушаются фасады и балконные конструкции, фрагменты которых обрушаются на пешеходную зону. Несмотря на признание части строений аварийными, мер к предоставлению гражданам благоустроенного жилья либо организации их ремонта не принимается»,— сообщает ИЦ СКР, отмечая, что «многочисленные обращения в компетентные органы результатов не принесли».

В ведомстве обращают внимание на то, что ранее в региональном СУ СКР по этим фактам уже было возбуждено уголовное дело. Теперь его расследование поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Андрей Васильев, Ульяновск