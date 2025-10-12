Умерла худрук Центрального Дома работников искусств Энгилиса Погорелова

Художественный руководитель Центрального Дома работников искусств (ЦДРИ), заслуженный деятель искусств РСФСР Энгилиса Погорелова умерла в возрасте 91 года. Об этом сообщили на официальном сайте ЦДРИ.

В сообщении Дома отметили, что госпожа Погорелова умерла 9 октября. «Для многих Энгилиса Погорелова стала творческой мамой, благодаря которой многие сделали первые шаги на сцене, став впоследствии заслуженными и народными! Она — Ангел. Такой она и останется для нас!» — написали на сайте.

Энгилиса Погорелова работала в ЦДРИ 60 лет. Она начала свой путь с должности заведующей по работе с творческой молодежью, потом ее избрали директором-художественным руководителем. С 2015 года госпожа Погорелова стала председателем правления ЦДРИ.