Замена иностранных двигателей на ПД-8 на SSJ-100 потребует доработки самолетов

Замена российско-французских двигателей SaM146 на рыбинские моторы ПД-8 на ранее выпущенных самолетах SSJ-100 потребует доработки бортов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на госкорпорацию «Ростех».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГК «Ростех» Фото: ГК «Ростех»

«Поэтому необходимо решить вопросы экономической целесообразности ремоторизации действующего авиапарка и готовности авиакомпаний финансово участвовать в этом процессе»,— приводит информагентство заявление «Ростеха».

Как ранее пояснял «ЪFM» аналитик, главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров, речь идет о ранее выпущенных Superjet, которые сегодня эксплуатируют авиакомпании. От всего парка — это 10-11% или 150 единиц. По словам господина Гусарова, если срок службы установленных сейчас на самолетах иностранных двигателей не будет продлен, то до 2030 года авиакомпании будут вынуждены списать порядка 340 самолетов с учетом других моделей.

«Сейчас встал вопрос: продлевать ли ресурс этих двигателей? Есть ли такая возможность либо нужно проводить ремоторизацию, то есть менять двигатели на этих самолетах на отечественные ПД-8? К сожалению, процесс ремоторизации не такой простой технологически, но самое главное — он дорогой и длительный»,— объяснил эксперт.

Объединенная авиастроительная корпорация и Объединенная двигателестроительная корпорация обладают необходимыми компетенциями для замены двигателей, заверили в госкорпорации. Так, полностью отечественный SJ-100 с рыбинскими двигателями уже проходит испытания.

Двигатели ПД-8 выпускаются для пассажирского самолета Sukhoi Superjet (SJ) 100 рыбинским предприятием «ОДК-Сатурн». При создании мотора были использованы передовые российские технологии и материалы. Двигатель обладает универсальными характеристиками, позволяющими его применение на других авиационных платформах, включая модернизацию самолета-амфибии Бе-200. Сейчас двигатель проходит серию испытаний для получения сертификата, после этого начнется его серийное производство.

SSJ-100 — это пассажирский самолет, в котором использовались импортные комплектующие. Серийное производство этих самолетов было остановлено в 2022 году из-за антироссийских санкций. SJ-100 — это новая версия Sukhoi Superjet 100 с максимальным импортозамещением комплектующих.

Алла Чижова