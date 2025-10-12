На пляжах Анапы вновь появились сгустки мазута

Береговая линия города-курорта Анапы после шторма вновь оказалась загрязнена выбросами нефтепродуктов, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

Сгустки мазута размером до 1,5 см обнаружены в выброшенных на берег водорослях. Работы по уборке береговой полосы идут на протяжении 6 км от центрального пляжа Анапы до пирса технополиса «Эра». Также загрязнение отмечено на берегу моря в станице Благовещенской, здесь спасатели убирают берег протяженностью 1,5 км.

Береговая полоса города-курорта Анапы и Темрюкского района оказались загрязнены нефтепродуктами после кораблекрушения, которое произошло в Керченском проливе 15 декабря 2024 года. Танкеры «Волгонеть-212» и «Волгонефть-239» с грузом мазута затонули во время сильного шторма. В прошедшем курортном сезоне пляжи Анапы и части Темрюкского района были закрыты для посещения.

Мэрия Анапы взыскивает с судовладельцев компенсацию расходов на очистку пляжей в сумме 545 млн руб., администрация Темрюкского района — в сумме 28 млн руб.

Анна Перова, Краснодар