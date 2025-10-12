На трассе Рыльск—Льгов ограничили движение из-за дронов ВСУ

В Курской области движение на участке трассы Рыльск — Льгов временно ограничено в связи с активизацией атак беспилотников Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в Telegram-канале.

По словам господина Хинштейна, под прицелом вражеских дронов с ночи 12 октября находится участок дороги от города Рыльска до села Ивановского. Зафиксирована серия попыток украинских дронов атаковать все движущиеся по трассе автомобили. В целях безопасности оперативным штабом региона принято решение ограничить движение на этом отрезке.

Кроме того, губернатор отметил, что закрыт выезд на трассу из населенного пункта Степановка. Он призвал жителей региона воздержаться от поездок по указанным участкам дорог, чтобы избежать риска для жизни и здоровья.