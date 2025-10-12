СК возбудил дело из-за отсутствия лекарства для детей в Прикамье

В СУ СКР по Пермскому краю возбуждено дело о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ) в отношении неустановленных должностных лиц. Как сообщает сайт управления, длительное время в лечебных учреждениях Березниковского муниципального округа, используемый при плановой вакцинации малолетних. « Нарушение сроков прививки может негативно сказаться на состоянии здоровья детей. Многочисленные обращения в профильные структуры результатов не принесли, в связи с чем родители вынуждены приобретать дорогостоящие медикаменты за свой счет», - говорится в пресс-релизе СУ СКР.

Уголовное дело находится под контролем председателя СКР Александра Бастрыкина, который поручил предоставить доклад о ходе и результатах его расследования.