Эстония хочет прекратить пользоваться автомобильной дорогой в Псковской области

Эстония планирует полностью остановить использование дороги, частично проходящей по территории России, сообщил министр иностранных дел Маргус Цахкна. Он назвал текущую ситуацию «исторической аномалией» и отметил, что уже есть альтернативный маршрут, а новый находится в стадии строительства.

На этой неделе эстонский департамент полиции и погранохраны (PPA) решил закрыть проезд через «Саатсеский сапог», который частично пересекает Псковскую область. Это решение приняли 10 октября из-за активности российских пограничников.

Маргус Цахкна также сообщил, что Эстония зафиксировала присутствие семерых вооруженных российских военнослужащих на этой дороге. Временное перекрытие движения было введено для предотвращения возможных инцидентов. Министр подчеркнул, что сообщения о напряженной ситуации на границе преувеличены, и, несмотря на более напористое поведение россиян, ситуация остается под контролем.