Минюст хочет ввести электронные браслеты для приговоренных к работам

В Министерстве юстиции разработали проект приказа, который расширяет возможности ФСИН при надзоре за приговоренными к принудительным работам. Ведомство предлагает использовать в отношении этих людей «технические средства надзора и контроля». Согласно проекту, администрация исправительных центров сможет надеть на осужденного электронный браслет и установить на его телефон «мобильное контрольное устройство». С помощью браслета и приложения сотрудники ФСИН смогут отслеживать местоположение человека и время его ухода и возвращения в исправительный центр.

Впрочем, эти меры планируется применять не в каждом случае. Вынести постановление об использовании «средств персонального контроля» сотрудники ФСИН смогут «в целях предупреждения правонарушений и преступлений, а также получения информации о поведении осужденного на основании сведений, характеризующих его личность».

Ранее ФСИН сообщала, что за девять месяцев 2024 года на принудительные работы направили 67,6 тыс. осужденных. При этом более 8 тыс. из них уклонялись от отбывания наказания в исправительных центрах. Напомним, в случае нарушения порядка отбывания наказания в виде принудительных работ осужденному грозит реальное лишение свободы.

Эмилия Габдуллина