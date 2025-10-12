Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
СКР проверит причины экологического бездействия ульяновских чиновников

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СКР по Ульяновской области Сергею Михайлову провести процессуальную проверку фактов нарушения природоохранного законодательства в Ульяновской области, а также представить доклад о промежуточных итогах проверки и принятом по ее итогам решении. Об этом в воскресенье сообщил информационный центр СКР (ИЦ СКР).

Фото: Брагин Александр

По данным ИЦ СКР, ранее в СМИ и социальной сети сообщалось, что «на протяжении длительного времени на территории бывшего мазутохранилища на улице Академика Сахарова, вблизи учебных заведений, неустановленными лицами организована несанкционированная свалка бытовых отходов», что «приводит к загрязнению почвы и подземных вод, а также наносит вред окружающей среде». Отмечается, что на земельном участке также находятся неогороженные заброшенные здания, свободный доступ к которым имеют несовершеннолетние, и это представляет опасность для их жизни и здоровья. «Многочисленные обращения в различные инстанции результатов не принесли»,— подчеркивают в СКР.

Информация о ситуации стала известна СКР после публикации ульяновского общественного активиста и эколога Александра Брагина, который в своем Telegram-канале в минувшую пятницу сообщил, что в Заволжском районе Ульяновска на ул. Академика Сахарова, напротив дома 1А (незастроенная заросшая кустами и деревьями зона около волжской дамбы, ранее принадлежавшая патронному заводу) разрастается свалка мусора протяженностью около полутора километров. После обращения по этому поводу в мэрию в августе 2023 года оттуда был вывезен 71 куб. м мусора, «однако повторный мониторинг показал, что мусора стало еще больше, доступ не ограничен», отмечает эколог. Господин Брагин в беседе с «Ъ-Волга» также отметил, что обращает внимание СКР и на расположенное там же мазутохранилище, ранее принадлежавшее патронному заводу. Мазутохранилище недействующее, часть мазута из поврежденных емкостей попала в грунт, и все это несет опасность попадания мазута в грунтовые воды и в Волгу. По словам эколога-общественника, предполагалось, что мазутохранилище попадет в программу ликвидации накопленного экологического вреда в

Сергей Титов, Ульяновск