Москвичей предупредили о первом снеге 12 октября

Первый снег может начаться в Москве и Московской области 12 октября после 21:00 мск, рассказали ТАСС в Гидрометцентре России. Там отметили, что вечером в регионе будет сильный дождь, в отдельных районах — с мокрым снегом.

По последнему прогнозу, в Москве и области сегодня может выпасть от 8 до 13 мм осадков. Температура в столице может колебаться в районе плюс 3–5 градусов, в Подмосковье — до плюс 5 градусов.

В Гидрометцентре также прогнозируют ветер со скоростью 6–11 м/с, направлением с юго-запада. Постепенно ветер поменяет свое направление и будет дуть с северо-востока.