Казанский регбийный клуб «Стрела — Ак Барс» впервые стал чемпионом России

Казанский регбийный клуб «Стрела — Ак Барс» впервые завоевал титул чемпиона России по регби, победив в финале московское «Динамо» со счетом 32:30. Матч прошел в Казани.

В прошлом сезоне «Стрела — Ак Барс» дошла до финала, но уступила «Енисею-СТМ» с минимальным счетом 11:12. Однако в этом сезоне команда показала отличные результаты, завоевав Суперкубок России и Кубок страны 2025 года.

Теперь в коллекции трофеев казанского клуба появился и главный титул чемпионата России по регби.

Влас Северин