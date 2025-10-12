Туристам задают контрольные вопросы

Российским туристам стали чаще отказывать во въезде в Южную Корею, причем разворачивают путешественников уже в аэропорту Сеула. Это подтверждают и собеседники “Ъ FM”. На границе, в частности, ссылаются на то, что граждане не может подтвердить цель поездки. В то же время интерес к стране у россиян только растет, в этом году турпоток в Южную Корею увеличился на 21%. В чем же причина отказов на границе? Расскажет Леонид Пастернак.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Lee Jin-man / AP Фото: Lee Jin-man / AP

Прямых авиарейсов из России в Южную Корею сейчас нет. Добраться можно только с пересадками, например, через Китай или Узбекистан. В среднем стоимость билетов в обе стороны начинается с 50 тыс. руб. В аэропорту Сеула все туристы проходят паспортный контроль, и сотрудники таможни могут направить любого путешественника на дополнительную беседу. Вопросы вроде бы простые и безобидные. К примеру, такой: какие вы знаете основные достопримечательности Южной Кореи? Но если человек ответил неверно, могут депортировать. Именно с таким квизом не справилась путешественница Олеся, которая вместо отдыха в Сеуле провела несколько дней в специальной комнате для мигрантов в ожидании обратного рейса: «Задавали вопросы по поводу списка достопримечательностей. И вот это, наверное, был мой самый большой косяк, потому что я составляла его с помощью ChatGPT и в итоге назвала только пару из топ-10. Потом мне сообщили, что позвонили в мой отель, а там не подтвердили мою бронь. Когда меня уже отвели в миграционную комнату, я уточнила эту информацию — бронирование было.

Спали мы на тонких матрасах, одеяла выдавали только на ночь. Вещи из чемодана не возвращали.

Мне приходилось биться в истерике, чтобы мне отдали гормональные препараты. Кормили нас три раза в день, но очень скудно. Не было горячей воды. Можно было выходить в сам аэропорт из этой миграционной комнаты только на час».

Долго ждать вылета в Россию необязательно. Можно купить новый билет на ближайший рейс. Цена вопроса — минимум 23 тыс. руб. Недостаточная осведомленность о достопримечательностях — не единственное препятствие на пути к отдыху в Южной Корее. Еще один вопрос связан с целью и планом поездки в страну. Турист Никита такую проверку прошел успешно, однако для этого ему потребовалось предоставить доступ к содержимому своего смартфона:

«Я без туроператоров летел и видел, как иногда сотрудники таможни общались с иностранцами на чистом корейском, чтобы их завалить.

В моем случае разговор велся только на английском. Но меня спросили полностью ФИО, номер телефона и адрес моего знакомого в стране. Видимо, им надо было убедиться, что я не останусь в стране нелегально. По итогу сотрудница попросила мой телефон и посмотрела нашу переписку с ним. Понятно, в ней все на русском было».

Строгие требования пограничной службы Южной Кореи эксперты связывают с борьбой против нелегальной трудовой миграции. Собеседники “Ъ FM” подтверждают существование отлаженного канала для въезда граждан из стран СНГ. В России, например, действуют специализированные агентства, которые полностью организуют распределение мигрантов по рабочим местам. Женщин чаще всего направляют в сферу обслуживания: в отели, караоке-бары или на должности хостес, а мужчин — на тяжелый физический труд. Заработная плата доходит до 300 тыс. руб. в месяц. Вербуют иностранцев преимущественно через интернет-рекламу, рассказал “Ъ FM” Артем, который работал в Южной Корее несколько месяцев: «Я в теплицах трудился. У нас была группа в WhatsApp для тех, кто планировал поездку. Мы летели втроем через Пекин в Сеул в аэропорт Кимпхо. Все спокойно прошли, никаких вопросов не было. В нашем потоке за день до нас тоже летела группа из четырех или пяти человек, вот там двоих остановили. Нам давали инструкции, рекомендовали выучить простые слова на корейском и достопримечательности в Сеуле. Один человек, которого задержали, на все вопросы ответил. С ним долго беседовали, но в итоге он прошел проверку. А вот другой никак не подготовился, даже никак не смог связаться ни с кем, и его депортировали».

При этом консульский департамент МИД РФ не получал жалоб от россиян об отказе во въезде в Южную Корею, сообщила Ассоциация туроператоров России. Там также добавили, что несмотря на отдельные сложности, страна входит в топ-10 туристических направлений. Спрос на поездки в республику связан, в частности, с популярностью K-pop-исполнителей и косметических процедур. За первое полугодие этого года страну посетили более 110 тыс. россиян.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Леонид Пастернак, Ангелина Зотина