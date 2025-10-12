Умер ученый-разработчик ядерных боеприпасов Юрий Бармаков

На 94-м году жизни скончался Юрий Бармаков, разработчик ядерных боеприпасов и первый заместитель научного руководителя Всероссийского научно-исследовательского института автоматики имени Духова (ВНИИА).

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

«Всероссийский НИИ автоматики имени Н. Л. Духова понес невосполнимую утрату»,— сообщили в институте (цитата по «РИА Новости»).

Юрий Бармаков родился 7 января 1932 в Москве. В 1955 году он окончил Московский инженерно-физический институт, после чего устроился работать во ВНИИА. Там господин Бармаков прошел путь от инженера до директора (1987-2008 года), а затем стал первым замом научного руководителя.

В 1968 году господин Бармаков разработал первую автоматизированную систему контроля ядерных боеприпасов, что позволило отслеживать параметры аппаратуры на всех этапах эксплуатации. В 1983 году он создал ядерный боеприпас для стратегической крылатой ракеты воздушного базирования Х-55.

В качестве директора института господин Бармаков организовал серийное производство систем электрического и нейтронного инициирования ядерных зарядов. Также под его руководством были разработаны вычислительная машина «Планета» для обнаружения ядерных взрывов и система «Север» для управления ядерными комплексами.

В 2022 году президент России Владимир Путин вручил Юрию Бармакову Золотую Звезду Героя Труда РФ за особые заслуги перед государством и народом. Господин Бармаков был также удостоен званием заслуженного деятеля науки РФ, Ленинской премии и Государственной премии СССР.