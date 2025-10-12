Московский суд арестовал замглавы «Логопера» Исуринса по делу о мошенничестве

Дорогомиловский районный суд Москвы арестовал первого заместителя гендиректора компании «Логопер» Александрса Исуринса. Об этом стало известно из материалов дела.

Александрса Исуринса обвиняют в совершении преступления по статье о мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшем лишение права гражданина на жилое помещение (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По этой статье ему грозит лишение свободы на срок до десяти лет.

Пост первого заместителя гендиректора компании «Логопер» Александрс Исуринс занимает с февраля 2025 года. Ранее он был президентом транспортно-логистической компании FESCO.