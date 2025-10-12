В МВД предупредили о крадущем данные шпионском приложении ClayRat

В России широко распространяется вредоносное приложение ClayRat, которое способно получать доступ к личным данным пользователей и самостоятельно распространяться, сообщили в Управлении по борьбе с киберпреступностью МВД России в Telegram-канале «Вестник киберполиции».

ClayRat маскируется под популярные приложения, такие как WhatsApp, Google Photos, TikTok и YouTube. После установки это вредоносное ПО получает доступ к SMS, журналу звонков, уведомлениям, системным данным и даже камерам смартфонов. Кроме того, вирус автоматически рассылает вредоносные ссылки всем контактам из телефонной книги зараженного устройства, превращая каждый такой гаджет в источник дальнейшего заражения.

Преступники распространяют ClayRat через поддельные Telegram-каналы и фишинговые сайты, предлагая пользователям скачать приложение под видом легитимного сервиса. Эксперты отмечают высокую адаптивность и способность вируса к маскировке, в том числе путем подмены иконок и системных файлов популярных программ, что затрудняет его обнаружение стандартными антивирусами.