В Самарской области злостному нарушителю ПДД грозит год лишения свободы

В Приволжском районе Самарской области за неоднократное управление транспортным средством лицом, ранее лишенным водительских прав и уже привлекавшимся к административной ответственности за вождение без прав, возбуждено уголовное дело (ч.1 ст. 264.3 УК РФ, от штрафа до 250 тыс. руб. до одного года лишения свободы). Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД.

Ведомство сообщает, что в селе Приволжье сотрудники ГАИ остановили для проверки документов автомобиль КамАЗ, под управлением местного жителя 1988 года рождения. Тот признался сотрудникам ДПС, что водительского удостоверения у него нет, так как ранее он был лишен водительских прав.

Задержанного нарушителя доставили в отдел полиции, транспортное средство поместили на спецстоянку.

Проверка по информационным базам показала, что задержанный трижды привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. В мае 2024 года за вождение автомобиля в состоянии опьянения постановлением райсуда он был оштрафован на 30 тыс. руб. с лишением прав на полтора года (ч. 1 ст.12.8 КоАП РФ). В сентябре 2024 года уже лишенный прав водитель снова был задержан и оштрафован на 30 тыс. руб. (12.7 КоАП РФ), а в мае 2025 года за повторное управление автомобилем без прав райсуд назначил ему наказание в виде 150 часов обязательных работ. Тем не менее, несмотря на запрет, водитель продолжал пользоваться КамАЗом.

Задержанный признался полицейским, что знал о запрете, но, надеясь, что не попадется сотрудникам ГАИ, решил заработать на перевозке сельхозпродукции.

Андрей Васильев