Лукашенко призвал успокоиться в ситуации с ракетами Tomahawk

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал успокоиться в ситуации с возможными поставками американских ракет Tomahawk Украине.

По словам господина Лукашенко, у президента США Дональда Трампа есть собственная тактика ведения переговоров по острым вопросам. «Поэтому не надо в лоб это воспринимать, что вот завтра оно и полетит»,— сказал Александр Лукашенко в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину (цитата по Telegram-каналу).

Президент Белоруссии отметил, что от каждого яда есть противоядие. По его словам, Дональд Трамп осознает риски и не допустит опасного развития событий. Александр Лукашенко также заверил, что все будет «нормально».