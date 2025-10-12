Трамп съездил на игру в гольф с внучкой и поговорил о Путине и Зеленском

Президент США Дональд Трамп вместе с внучкой Кай Мэдисон сыграл в гольф и во время игры рассказал ей о своих достижениях в политике. Видео этой встречи опубликовано у Кай в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Kent Nishimura / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Kent Nishimura / Reuters

В разговоре Кай поинтересовалась, как идут дела в Белом доме. Дональд Трамп ответил, что у него все «супер» и добавил, что экономика страны «в шоколаде». Он также с гордостью сообщил, что завершил семь войн, подчеркнув: «У меня все супер. Я закончил семь войн. Семь!» Кроме того, президент выразил надежду, что ему удастся добиться мира между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

Когда внучка спросила, о чем еще мечтает ее дедушка, господин Трамп сразу ответил, что хочет стать великим президентом Соединенных Штатов. Во время поездки на поле для гольфа он также встретился с другими посетителями и пообещал им снижение налогов.