Сербия встретила турецкие беспилотники в штыки

Косово получило из Турции несколько тысяч ударных беспилотников, что вызвало мгновенную жесткую реакцию Белграда. Президент Сербии Александр Вучич обвинил Анкару в подрыве стабильности на Балканах и «мечтах о возрождении Османской империи». Отношения между Белградом и Анкарой, которые еще год назад по признанию сторон «вступили в золотой век», оказались серьезно омрачены. Впрочем, для применения Приштиной полученных беспилотников есть серьезное ограничение: использовать их косовские власти смогут только с разрешения размещенных в Косово сил НАТО KFOR. С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Сербии Александр Вучич

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Президент Сербии Александр Вучич

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

О поставке Приштине «тысяч турецких беспилотников Skydagger» сообщил в конце минувшей недели косовский премьер Альбин Курти, добавив, что десятки бойцов сил безопасности Косово уже прошли обучение по использованию этих дронов. По словам премьера, речь идет о «дронах-камикадзе, способных нести боевой заряд с целью поражения движущихся и стационарных целей противника». Альбин Курти пояснил, что договор о приобретении Приштиной турецких беспилотников был подписан в конце прошлого года, а поставка была намечена на январь 2026-го, но «Косово получило дроны на три месяца раньше срока». «Тем самым мы продолжаем строительство и повышение ударной мощи нашей армии»,— подытожил премьер Косово, которое, согласно международным соглашениям, может иметь только силы безопасности.

Информация о поставке Косово турецких дронов мгновенно вызвала жесткую реакцию Белграда. Глава сербского генштаба Милан Мойсилович срочно связался с командующим силами НАТО в Косово KFOR Озканом Улуташем, выразив «резкий протест» в связи с поставками Приштине беспилотников. По словам сербского военачальника, «это угрожает безопасности не только Косово, но и всего региона Балкан».

Еще более жесткой оказалась реакция президента Сербии. Заявив, что «его ужасает поведение Турции и грубое нарушение Устава и резолюций Совбеза ООН», Александр Вучич предупредил:

«Сейчас стало абсолютно ясно, что Турция не желает стабильности на Балканах и вновь мечтает о возрождении Османской империи. Сербия, хоть и маленькая страна, но хорошо поняла этот сигнал».

Столь жесткая реакция сербского лидера вызвана во многом тем, что Александр Вучич долго и активно добивался сближения с Турцией и ее президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. И, как казалось, почти достиг цели. Год назад во время визита турецкого президента в Белград Александр Вучич называл его «другом и братом», тот говорил о «золотом веке» в отношениях между двумя странами, а глава сербского МВД Ивица Дачич на приеме в честь высокого гостя задушевно исполнял народную турецкую песню «Osman aga». После поставки же Приштине турецких боевых дронов отношения между Белградом и Анкарой оказались серьезно подорваны.

Вину за это многие сербские эксперты возлагают и на самого президента Сербии, который рассчитывал, что его личные отношения с турецким коллегой обеспечат стабильное партнерство с Турцией. Эксперты напоминают, что и раньше ни турецкие представители, ни сам Реджеп Тайип Эрдоган не скрывали, что поддерживают вступление Косово в НАТО и обсуждают поставки Приштине вооружений. К тому же год назад Белград не отреагировал оперативно на предложение турецкого президента продать Сербии те же беспилотники Skydagger.

«Поставки турецких дронов Косово следует рассматривать и как часть широкой геополитической мозаики, которую Запад без лишнего шума складывает на Балканах,— говорит бывший сербский посол, а ныне замглавы белградского Форума по международным отношениям Бранка Латинович.— В этом контексте надо воспринимать и недавнее Соглашение о военном сотрудничестве Хорватии, Албании и Косово — как попытку устранения препятствий на пути более прочных связей Косово с НАТО. Об укреплении рычагов воздействия НАТО в регионе через создание собственной инфраструктуры на черноморском побережье говорит и подписанное недавно Албанией, Черногорией, Северной Македонией и Болгарией в Вашингтоне соглашение о строительстве транспортного коридора».

Впрочем, для применения Приштиной полученных дронов есть серьезное ограничение: использовать их косовские власти смогут только с разрешения KFOR. Его представители в общении с сербскими СМИ говорят о «многолетнем содействии Турции миссии НАТО в Косово и региональной стабильности», однако уклоняются от ответа на прямой вопрос о том, в каких случаях Косово будет позволено применить турецкие беспилотники.

Геннадий Сысоев