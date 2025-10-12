«Все большую популярность набирают "глупые дома"»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Кулецкая рассказывает о том, что нужно для полноценного отдыха.

Недосып — это не только про снижение продуктивности. Иногда это открытый ящик Пандоры, из которого выходит ваш собственный антигерой с ключами от офиса. Бельгийские ученые недавно выяснили, что плохой сон по ночам может спровоцировать токсичное поведение на работе, поднимая на поверхность ту самую темную сторону личности, которая есть у всех.

Около 100 человек в течение десяти дней в ходе эксперимента отчитывались, как они себя чувствуют по утрам и вечерам. Когда испытуемые сетовали, что плохо или мало спали, все чаще в их ответах сквозили заявления вроде «сегодня я лгал, чтобы добиться своего», «использовал других для личной выгоды», «манипулировал», «у меня не было чувства вины», а еще «я хотел, чтобы мной восхищались». Исследователи сделали скидку на то, что некоторые люди сами по себе склонны к нарциссизму, психопатии или эгоцентризму, но эта связь между качеством сна и антисоциальным поведением на работе все равно была крепка. Впрочем, не это ли показал Чак Паланик в «Бойцовском клубе»? Авторы исследования тем не менее заключили, что такие эксперименты помогут бизнесу. Например, если руководители подумают о сокращенном рабочем дне, обустроят комнаты отдыха или будут поощрять здоровые привычки сотрудников, все это, возможно, сможет минимизировать триггеры, которые провоцируют токсиков.

В девяностых молодых родителей массово охватила привлекательная идея: классическая музыка сделает из ребенка гения. Так называемый эффект Моцарта заключался в том, что прослушивание его сонат якобы улучшает когнитивные способности студентов на IQ-тестах. Этот эффект стал мечтой маркетолога: записи с классикой для младенцев разлетались с полок, хотя позже выяснилось, что действие Моцарта мимолетное, а в 2010 году австрийские физиологи и вовсе заключили, что это миф. Но вопрос о том, как на молодой организм влияет музыка, с тех пор не отпускал ученых. Так, в рамках одного исследования семьи с грудными детьми разделили на две группы. Первая — прошла краткий курс музыкального обогащения, им выдали яркие музыкальные книжки с кнопками и мотивировали в любой непонятной ситуации петь своим чадам как можно чаще. Вторая группа — была контрольной. После нескольких недель такого музыкального вмешательства родители из первой группы сообщили о заметном улучшении настроения своих младенцев, те стали менее капризными. Некоторые взрослые испытуемые сообщили, что и их состояние тоже улучшилось. В конце исследования свыше 90% родителей сообщили, что петь продолжат. А на результаты эксперимента могли бы обратить внимание маркетологи и вместо пластинок с записью классики для младенцев продвигать, например, курсы вокала, чтобы эта практика была не только полезной, но и приятной.

Международная федерация плавания будет отстранять от своих турниров тех, кто примет участие в «Олимпиаде на стероидах», сообщает ее пресс-служба. Прежде свое недовольство спорным состязанием высказывали во Всемирном антидопинговом агентстве, Международном олимпийском комитете, Ассоциации легкоатлетических федераций и других организациях. Первые в истории Enhanced Games — альтернативные Олимпийские игры, на которых спортсменам будет разрешено использовать допинг, запланированы на май 2026-го. Площадкой для их проведения станет Лас-Вегас.

Легкоатлетам и тяжелоатлетам, пловцам, единоборцам и гимнастам (не только профессионалам, но и любителям) можно будет употреблять любые препараты для улучшения самочувствия, кроме наркотиков. Все это — под контролем специалистов. Организаторы стероидных соревнований уверены: проект поможет разобраться, как можно расширить границы человеческих возможностей? К тому же, по их словам, атлеты могут делать со своими телами все, что они хотят, а стандартная система Олимпийских игр морально устарела. А критики, в том числе международные организации, считают, что все эти идеи поставят под угрозу здоровье и благополучие спортсменов. В качестве аргумента они напоминают, что многие препараты вызывают серьезные побочные эффекты, которые иногда необратимы и приводят к самым печальным последствиям.

Массовый выход из интернета и цифровой детокс как борьбу с выгоранием уже давно признали во всем мире. Например, в Португалии, Испании, Франции и Бельгии даже могут оштрафовать босса, если он побеспокоит сотрудника вне работы, а в Австралии можно не принимать звонки и игнорировать сообщения начальства после окончания смены. Цифровой детокс перестал быть только про психологию и вышел на рынок недвижимости. В эпоху, когда апартаменты оснащены сенсорами, передовыми гаджетами, Wi-Fi ловит в каждом закутке, а шторы автоматически открываются синхронно и плавно, как антагонисты все большую популярность набирают так называемые глупые дома. Это намеренно низкотехнологичное жилье, вдохновленное идеями перезагрузки и уважением к своим цифровым границам. Так, на Аляске в заповеднике разбросаны бревенчатые домики, добраться к которым можно только по воздуху. Проект Unplugged в Великобритании предлагает минималистические хижины недалеко от Лондона, Манчестера и других городов. Гости сдают телефоны в сейфы, получают взамен настольные игры, книги и фотоаппараты Polaroid. В итальянской Умбрии в 2015-м открыл свои двери необычный отель-монастырь. В нем туристам доступна программа full digital detox стоимостью около €2 тыс. за неделю. Правила просты: никакого интернета, телевизоров, запрещены громкие разговоры, а ужин при свечах обязательно проходит молча. В России тоже есть аналогичные предложения в спа-отелях и санаториях, где можно отдохнуть по системе “все выключено”. В качестве альтернативы можно бесплатно заглянуть в отдаленную от мегаполиса деревушку на неделе, где нужно колоть дрова на свежем воздухе, а вода — только из колодца. Цифровой детокс гарантирован.

Вовсе не drama-queen, а инфлюенсер: согласно данным опроса, проведенного аналитиками Morning Consult, пару лет назад больше половины молодежи поколения Z хотели стать блогерами. И они были не одиноки: около 40% процентов взрослых тоже признались, что сделали бы это своей профессией. Причина у всех разная: кого-то манит слава и деньги, кто-то хочет общения в тематическом сообществе, другие просто увлечены творчеством и видят в соцсетях большой потенциал. Но стать влиятельными, набрав миллионы подписчиков, получится далеко не у всех. Исследователи из Польши обнаружили некие черты характера, которые этому благоволят. Так, у экстравертов, эгоистов и нарциссов больше стремлений показать себя на весь мир, чем у их тихих сверстников-интровертов. И, очевидно, больше шансов, чтобы быть увиденными. Как заключили ученые, к работе инфлюенсером более склонны те, кто стремится взаимодействовать с окружающими, они экспрессивны, предрасположены к некой театральности и даже излишней драматичности. Все эти черты подталкивают к тому, чтобы быть блогером.

На тему того, за кем пойдет аудитория, также было немало исследований. Например, в 2023-м британские ученые опубликовали в журнале Psychology and Marketing свои тезисы. Оказалось, что подписываются надолго на того, кому в первую очередь доверяют. Также пользователей привлекает экспертность блогера в той или иной области. Так что несмотря на всю экстравагантность и драматизм, авторитет инфлюенсерам придется прокачивать традиционными методами.

Анна Кулецкая