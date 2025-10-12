Минобороны: ВС РФ нанесли поражение топливно-энергетической инфраструктуре ВСУ

Вооруженные силы России за последние сутки нанесли удары по объектам инфраструктуры и пунктам дислокации украинских войск в 137 районах, сообщили в Министерстве обороны РФ.

В ведомстве уточнили, что авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили объекты топливно-энергетической инфраструктуры, которые обеспечивают работу военно-промышленного комплекса Украины.

Средствами противовоздушной обороны России за сутки сбиты девять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, одна управляемая ракета большой дальности «Нептун» и 72 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.