Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Украина не готова к мирному урегулированию и продвижению договоренностей, достигнутых в ходе переговоров президентов России и США в Анкоридже.

В интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину господин Ушаков отметил, что для реализации этих соглашений необходимо бороться и убеждать людей, однако сейчас киевский режим проявляет нежелание в этом направлении. «Чтобы продвинуть эти договоренности, нужно бороться, нужно убеждать людей. Пока не очень все убеждаются. Но то, что является основой возможного регулирования — это точно»,— подчеркнул господин Ушаков.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также отметил, что импульс, полученный на саммите Путина и Трампа, сохраняется. По его словам, Москва продолжает работать с Вашингтоном, основываясь на достигнутых договоренностях. При этом, как сообщил господин Песков, Киев и европейские страны демонстрируют «абсолютное нежелание» содействовать мирному процессу.