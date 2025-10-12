ИИ подался в драматурги

«Режиссером» театральной пьесы стала нейросеть, ее постановку покажут в Королевской опере Версаля. Как пишут французские СМИ, сценарий основан на работах Мольера: алгоритм языковой модели Mistral обучался на текстах драматурга. Искусственный интеллект также придумает костюмы и декорации, заявил режиссер Театр Мольера в Сорбонне, который тоже помогает готовиться к постановке. Сценарий писали в несколько этапов. Сначала нейросеть придумала диалоги, затем текст отредактировали эксперты, чтобы сохранить связность сюжета и стиль эпохи.

Гендиректор компании «А-Я эксперт» Роман Душкин считает, что Mistral нельзя назвать идеальной языковой моделью для постановки в театре. Но премьера, по его словам, станет удачной рекламой для разработчиков: «Если это будет сделано качественно и использовано в качестве промо, то вирусная реклама пойдет везде. Люди, как правило, не знают, как это все устроено, и поэтому все восхитятся тем, что искусственный интеллект создал пьесу. На этом, конечно, можно будет очень хорошо похайповать. То есть те, кто имеет отношение к Мistral, скорее всего, таким образом захотели повысить упоминаемость этой модели в СМИ, чего, собственно, они добились. Что касается процесса создания такого продукта, то вопрос, во-первых, в промпт-инженере, который пишет промпты: они должны быть качественными. Во-вторых, в тех, кто будет делать обвязку и использовать Мistral в качестве ядра для агента, у которого задача — заниматься, образно говоря, планировкой сцены. Сценарий постановки может написать Мistral, но если мы хотим большую языковую модель использовать еще для других вещей, в частности, планировку сцены нарисовать, то они для этого не приспособлены. Этим занимаются уже именно программисты-разработчики. И если есть команда, то делать это не так-то уж и сложно. Марка большой языковой модели особого влияния вообще никакого не имеет. Хоть на Мistral, хоть на Giga Chat, хоть на GPT-5 это можно делать. Я выберу, скорее всего, Sonnet 4.5. Он как раз на творческие задачи очень заточен».

Спектакль, который ставит нейросеть, называется «Звездочет, или Ложные предзнаменования». В анонсе сказано, что пьеса будет полна фарса, и в ней сыграют семь актеров. По сюжету девушка готовится выйти замуж. Ее отец пытается устроить свадьбу, однако дочь своего жениха не любит. Помешать бракосочетанию пытается и служанка героини. Режиссер Эдгар Закарян допускает, что нейропьесы скоро дойдут и до российских театров, ведь драматурги уже сейчас пытаются использовать искусственный интеллект в своей работе: «Мне кажется, этого не надо бояться. В любом случае это интересно. Пока что это можно назвать экспериментом, но в дальнейшем многие станут этим пользоваться. Мы тоже обращаемся к ChatGPT, и он, например, нам переделывает форму, меняет эстетику текста. Больше скажу, в прошлом году я сам хотел лабораторию по этому поводу организовать, чтобы по сюжетам советских пьес сделать современную постановку. Планировал пригласить в этот проект молодых режиссеров, чтобы они показали эскизы. У меня была идея, чтобы нейросеть написала текст, основываясь на пьесе Алексея Арбузова "Мой бедный Марат". Говорил дальше, что в постановке должны будут участвовать такие-то люди, характеры как-то описывал, какие у них должны быть. У меня не получилось, но, уверен, если этим плотно заниматься, то может что-то выйти.

Думаю, что это тоже как-то можно интегрировать. Это в любом случае интересно, и есть полное ощущение, что может получиться хорошо. Но присутствие человека должно быть.

Мы не можем просто дать задание, например, переосмыслить все пьесы Чехова и выдать нам новое что-то. Ты, так или иначе, участвуешь в этом процессе и довольно подробно описываешь свой запрос. Это как будто диалог с художником. В любом случае, какой бы компьютер ни был, тем более, если вопрос касается творчества, где важны чувственные вещи, машина не сможет этого сделать».

В Королевской опере Версаля пьесу от искусственного интеллекта покажут в мае следующего года. В будущем ее могут поставить и на других театральных площадках.

