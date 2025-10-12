Жители Ярославля считают достойной пенсию в 46 500 рублей

Жители Ярославля считают достойной пенсию в 46 500 руб. Соответствующая информация следует из исследования SuperJob.

В 2019 году пенсионные ожидания жителей города были значительно ниже и составляли 34 500 руб. Тем не менее Ярославль по указанному в октябре 2025 года размеру достойной пенсии оказался на последнем месте среди субъектов, тогда как «лидерами» стали Москва — там люди считают достойной пенсию в 52 500 руб., — и Санкт-Петербург (51 900 руб.).

Вместе с Ярославлем достойной пенсию в размере 46 500 руб. назвали жители Астрахани. Ранее СМИ сообщали, что на 1 августа 2025 года в Ярославской области размер страховой пенсии для работающих пенсионеров составил 22 075 руб., а для неработающих — 25 375 руб.

Опрос проходил во всех округах России и затронул 447 населенных пунктов. В нем участвовало экономически активное население России старше 18 лет. В среднем, по мнению россиян, достойная пенсия составляет 49 800 руб.

Алла Чижова