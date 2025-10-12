Ушаков заявил о продолжении работы России и США

Работа между Россией и США идет, какие-то вещи рано или поздно будут заметны. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

«Они (контакты между РФ и США.— "Ъ") продолжаются. Мы постоянно разговариваем, делаем какие-то вещи. Они, может быть, незаметны, но рано или поздно будут заметны. То есть работа идет»,— заявил Юрий Ушаков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, фрагмент которого ведущий опубликовал в Telegram-канале.

Путеводной звездой по вопросам урегулирования украинского конфликта остаются те договоренности, которых президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин достигли на саммите в Анкоридже, отметил Юрий Ушаков. По его словам, чтобы продвинуть эти договоренности, нужно убеждать людей, однако «пока не очень все убеждаются».

Господин Ушаков также заявил, что США могут влиять на политику Европы, однако ненависть стран ЕС к России «трудно пробурить, даже используя американский бур».