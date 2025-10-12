На Байкале после столкновения судов погибло три человека

Три человека погибли и один пострадал после столкновения скоростного катера и корабля в акватории Байкала вблизи поселка Листвянка в Иркутском районе. Следователями Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек).

По информации следствия, скоростной катер «Важный» столкнулся с судном «Ярославец» около 20:00 (15:00 мск) 11 октября. На борту катера находилось четыре человека, трое из которых погибли, а один получил травмы. По первоначальным данным, на катере находилось пять человек, была организована операция по поиску тела. Утром 12 октября поиски прекратились после того, как появилась уточненная информация о количестве пассажиров. На борту «Ярославца» никто не пострадал.

Как сообщил «Ъ» источник в правоохранительных структурах, это первый в 2025 году инцидент в акватории Байкала, связанный с гибелью людей. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев выразил соболезнования родным и близким погибших.

Влад Никифоров, Иркутск