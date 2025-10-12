Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Водитель легкового автомобиля погиб в ДТП на дороге «Ижевск-Люк»

В аварии на автодороге «Ижевск-Люк» погиб 54-летний водитель легкового автомобиля, сообщает 1-й отдел Госавтоинспекции по Удмуртии. Специалисты МЧС проводили деблокировку погибшего.

Фото: 1-й отдел Госавтоинспекции

Фото: 1-й отдел Госавтоинспекции

Фото: 1-й отдел Госавтоинспекции

Фото: 1-й отдел Госавтоинспекции

Фото: 1-й отдел Госавтоинспекции

Фото: 1-й отдел Госавтоинспекции

ДТП произошло 12 октября около 10:30. Водитель автомобиля «Лада Ларгус» не справился с управлением и допустил занос машины. Он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с трактором «МТЗ» с прицепом. Самоходной машиной управлял 48-летний мужчина. В дальнейшем произошло опрокидывание трактора. Водитель отечественного автомобиля скончался на месте. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.