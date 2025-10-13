Гражданин Сербии судится с «Газпромом» за дивиденды

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области зарегистрировал иск о взыскании с ПАО «Газпром» около 89,5 млн рублей от гражданина Сербии Романа Минарика, подавшего в этом году ряд аналогичных жалоб к российским компаниям. И хотя сербский истец не относится к иностранным инвесторам из недружественных стран, для которых с 2022-го действует особый порядок выплаты дивидендов, юристы оценивают его шансы на победу как довольно низкие.

Запись о заявлении Романа Минарика, поданном в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области по делу в отношении «Газпрома», появилась в картотеке арбитражных дел 7 октября. В карточке пока нет информации о принятии иска к производству и о дате рассмотрения. Но из картотеки уже известно, что 11 декабря тот же суд начнет рассматривать другой иск господина Минарика к компании «Россети Ленэнерго» о взыскании задолженности по невыплаченным дивидендам на сумму около 24,4 млн рублей. Арбитражный суд Нижегородской области назначил на 13 ноября рассмотрение аналогичного иска Минарика к компании «Россети Центр и Приволжье» на 14,3 млн рублей, а Арбитражный суд Москвы 18 ноября изучит иск сербского гражданина к «Интер РАО ЕЭС» на 19,4 млн рублей. С июня 2025 года серб инициировал более 10 разбирательств с российскими организациями, в число которых, помимо энергокомпаний, попал Новороссийский морской торговый порт.

После начала СВО Евросоюз и страны G7 заморозили золотовалютный резерв РФ почти на 300 млрд евро. Россия, в свою очередь, ввела ответные меры. Согласно указам президента Владимира Путина (п. 1 Указа Президента РФ от 05.03.2022 №95, Указ Президента РФ от 04.05.2022 №254), активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа «С» и выводить с них средства можно только по решению специальной правительственной комиссии. Господин Минарик, как акционер, имеет право на дивиденды, это базовое корпоративное право, рассуждает судебный эксперт экспертной группы Veta Александр Терентьев, но ситуацию осложняет введение Россией указанного спецрежима.

Статус Сербии при этом выделяется, так как речь в указе президента идет только про недружественные страны, то есть формально это означает, что на граждан Сербии ограничения не должны распространяться, продолжает эксперт: «Но это только формально, так как по уже сложившейся практике применения валютного законодательства и специальных экономических мер мы успели заметить, что российские компании и банки проявляют крайнюю осторожность при любых трансграничных операциях, опасаясь вторичных санкций и обвинений в обходе ограничений. Поэтому тут серб в меньшинстве».

Юрист антимонопольной и регуляторной практики юридической фирмы Vegas Lex Камилла Истамова уточняет, что если иностранным лицом является дружественное лицо, то упомянутый порядок неприменим, за исключением случаев, когда акции были приобретены после 1 марта 2022 года у недружественного нерезидента. В таком случае выплата свыше 10 млн рублей может осуществляться только в рублях на счет типа «С». Госпожа Истамова также констатирует, что судебная практика по искам иностранных инвесторов к российским компаниям, особенно в делах о взыскании дивидендов, зачастую складывается не в пользу истцов.

«Российские суды часто встают на сторону государственных или крупных стратегических компаний, ссылаясь на санкционные и контрсанкционные ограничения, нормы публичного порядка, а также на отсутствие разрешений со стороны правительственной комиссии. Тем не менее в ряде случаев иски иностранцев удовлетворяются, если удается подтвердить наличие права на дивиденды и соответствие требованиям контрсанкционного законодательства»,— сообщает юрист Vegas Lex.

Господин Терентьев указывает, что истцу, безусловно, есть за что побороться, так как и спецрежим в данном случае не полностью себя оправдывает, и налицо законное право на дивиденды. «Однако, согласно опыту аналогичных дел, с 2022 года в нашей стране наблюдается уклон в сторону устойчивой защиты государственных интересов, а интересы такой крупной компании (как «Газпром».— «Ъ-СПб») с ними неразрывно связаны. ВС РФ в своих обзорах судебной практики неоднократно указывал на необходимость учета общественных интересов и обеспечения экономической безопасности при разрешении споров с иностранным элементом»,— говорит представитель Veta, но добавляет, что исход исков сербского гражданина сложно предугадать.

Александра Тен