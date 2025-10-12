Власти Перми хотят наложить крупные штрафы за незаконные аттракционы

Администрация Перми предложила изменения в региональный кодекс об административных правонарушениях. Первым внимание на законопроект обратило ИА «Текст». Муниципалитет предлагает ввести ответственность за незаконное размещение аттракционов и батутов. В соответствии с проектом, за их самовольную установку предлагается штрафовать. Наказание для физических лиц составит от 10 до 15 тыс. руб., для юридических — от 100 до 150 тыс. руб. Законопроект будет рассмотрен на заседании законодательного собрания Пермского края.

