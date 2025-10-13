В кино по осени летают

Пока в Москве не происходило ничего в светском отношении выдающегося, у российских кинематографистов и сочувствующих появилась возможность лично оценить работу аэропорта города Геленджика, который открылся после трехлетнего перерыва. Поводом к инспекции стал фестиваль актуального кино «Маяк», который вот уже в третий раз проходит при поддержке фонда «Кинопрайм» Романа Абрамовича и впервые — при помощи Президентского фонда культурных инициатив. Можно было предположить, что в связи с возобновлением работы аэропорта «Маяк» утратит атмосферу камерного и благопристойного лагеря талантливой киномолодежи под присмотром патриархов Андрея Смирнова и Павла Лунгина. Ведь когда к месту киносмотра надо добираться 20 часов поездом либо четыре самолетом до Сочи плюс семь часов по серпантину, то гости и участники стараются сразу освободить неделю в расписании, а потом аккуратно смотрят все кино, какое только дают. И совсем другая ситуация, когда можно сгонять одним днем на премьеру своего фильма, как во времена «Кинотавра». Но по второму пути экспресс-визита пошла только режиссер конкурсного фильма «Огненный мальчик» Надежда Михалкова, из самолета сразу впрыгнувшая в вечернее платье, а в нем выпрыгнувшая на сцену киноконцертного зала геленджикского «Метрополя». За ней эскадроном гусар летучих прибыла съемочная группа «Первого канала». Такой чести не удостоился и фильм церемонии открытия — гениальный «Лермонтов» Бакура Бакурадзе (выйдет в прокат уже на неделе).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгения Милова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Евгения Милова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Впрочем, финальных титров, после которых госпоже Михалковой пришлось отвечать на вопросы о смысле и цели своего киновысказывания, группа «Первого» не дождалась. А жаль — можно было бы включить в сюжет слова Надежды о том, что самое главное, что она хотела сказать,— себе не врать. Даже когда снимаешь глухую деревню по никологорским лекалам.

Все то, что принято думать о кинофестивалях, а именно песни и танцы допоздна вкупе с курьезными частными приключениями, как это было показано в фильме «Картины дружеских связей» Сони Райзман, случилось лишь в самом финале. Накануне церемонии закрытия показали фильм «Здесь был Юра» Сергея Малкина (ему в итоге и присудили гран-при), создатели которого все же решились на вечеринку, а исполнитель одной из главных ролей Кузьма Котрелев решился взять на вечеринку гитару. Ну и на следующий вечер все продолжилось в том же духе после раздачи наград.

Тем временем в Москве проходила ни много ни мало «Великая октябрьская премьера». Именно так режиссер Андрей Кончаловский представил в кинотеатре «Октябрь» свой 16-серийный фильм «Хроники русской революции». По такому случаю «Октябрь» убрали кумачом и лозунгами «Благодарим за просмотр» и «Алишер Усманов представляет кинороман Андрея Кончаловского». В духе столь популярной альтернативной истории бюст Ленина соседствовал с бюстом Николая II.

Список великих гостей «великой октябрьской премьеры» был несколько короче, чем можно было ожидать при таких вводных, однако пришел брат режиссера Никита Михалков, что, конечно, самое главное. Господин Усманов не пришел — вероятно, из скромности. Ведь когда группа поднялась на сцену представлять кино, все только о нем и говорили. Антон Златопольский назвал «беспрецедентной в истории кино» его поддержку «Хроникам», а господин Кончаловский отметил, что благодаря господину Усманову «чувствовал себя свободно». И это тоже, кажется, прецедент в истории кино — чтобы режиссер так себя чувствовал.

Евгения Милова, обозреватель “Ъ”