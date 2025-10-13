Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В кино по осени летают

Евгения Милова о светских событиях недели

Пока в Москве не происходило ничего в светском отношении выдающегося, у российских кинематографистов и сочувствующих появилась возможность лично оценить работу аэропорта города Геленджика, который открылся после трехлетнего перерыва. Поводом к инспекции стал фестиваль актуального кино «Маяк», который вот уже в третий раз проходит при поддержке фонда «Кинопрайм» Романа Абрамовича и впервые — при помощи Президентского фонда культурных инициатив. Можно было предположить, что в связи с возобновлением работы аэропорта «Маяк» утратит атмосферу камерного и благопристойного лагеря талантливой киномолодежи под присмотром патриархов Андрея Смирнова и Павла Лунгина. Ведь когда к месту киносмотра надо добираться 20 часов поездом либо четыре самолетом до Сочи плюс семь часов по серпантину, то гости и участники стараются сразу освободить неделю в расписании, а потом аккуратно смотрят все кино, какое только дают. И совсем другая ситуация, когда можно сгонять одним днем на премьеру своего фильма, как во времена «Кинотавра». Но по второму пути экспресс-визита пошла только режиссер конкурсного фильма «Огненный мальчик» Надежда Михалкова, из самолета сразу впрыгнувшая в вечернее платье, а в нем выпрыгнувшая на сцену киноконцертного зала геленджикского «Метрополя». За ней эскадроном гусар летучих прибыла съемочная группа «Первого канала». Такой чести не удостоился и фильм церемонии открытия — гениальный «Лермонтов» Бакура Бакурадзе (выйдет в прокат уже на неделе).

Евгения Милова

Евгения Милова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Евгения Милова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Впрочем, финальных титров, после которых госпоже Михалковой пришлось отвечать на вопросы о смысле и цели своего киновысказывания, группа «Первого» не дождалась. А жаль — можно было бы включить в сюжет слова Надежды о том, что самое главное, что она хотела сказать,— себе не врать. Даже когда снимаешь глухую деревню по никологорским лекалам.

Все то, что принято думать о кинофестивалях, а именно песни и танцы допоздна вкупе с курьезными частными приключениями, как это было показано в фильме «Картины дружеских связей» Сони Райзман, случилось лишь в самом финале. Накануне церемонии закрытия показали фильм «Здесь был Юра» Сергея Малкина (ему в итоге и присудили гран-при), создатели которого все же решились на вечеринку, а исполнитель одной из главных ролей Кузьма Котрелев решился взять на вечеринку гитару. Ну и на следующий вечер все продолжилось в том же духе после раздачи наград.

Тем временем в Москве проходила ни много ни мало «Великая октябрьская премьера». Именно так режиссер Андрей Кончаловский представил в кинотеатре «Октябрь» свой 16-серийный фильм «Хроники русской революции». По такому случаю «Октябрь» убрали кумачом и лозунгами «Благодарим за просмотр» и «Алишер Усманов представляет кинороман Андрея Кончаловского». В духе столь популярной альтернативной истории бюст Ленина соседствовал с бюстом Николая II.

Список великих гостей «великой октябрьской премьеры» был несколько короче, чем можно было ожидать при таких вводных, однако пришел брат режиссера Никита Михалков, что, конечно, самое главное. Господин Усманов не пришел — вероятно, из скромности. Ведь когда группа поднялась на сцену представлять кино, все только о нем и говорили. Антон Златопольский назвал «беспрецедентной в истории кино» его поддержку «Хроникам», а господин Кончаловский отметил, что благодаря господину Усманову «чувствовал себя свободно». И это тоже, кажется, прецедент в истории кино — чтобы режиссер так себя чувствовал.

Евгения Милова, обозреватель “Ъ”

Солистка группы «Тату» Юля Волкова (в центре) на премьере гастрономического шоу «Полет со вкусом»

Солистка группы «Тату» Юля Волкова (в центре) на премьере гастрономического шоу «Полет со вкусом»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Дизайнер, блогер Мария Погребняк (вторая справа) на премьере гастрономического шоу «Полет со вкусом»

Дизайнер, блогер Мария Погребняк (вторая справа) на премьере гастрономического шоу «Полет со вкусом»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Блогер Алексей Столяров на премьере гастрономического шоу «Полет со вкусом»

Блогер Алексей Столяров на премьере гастрономического шоу «Полет со вкусом»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Актриса Карина Мурашкина на премьере гастрономического шоу «Полет со вкусом»

Актриса Карина Мурашкина на премьере гастрономического шоу «Полет со вкусом»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Шеф-повар ресторана Biologie Екатерина Алехина на премьере гастрономического шоу «Полет со вкусом»

Шеф-повар ресторана Biologie Екатерина Алехина на премьере гастрономического шоу «Полет со вкусом»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Ведущая солистка театра балета Бориса Эйфмана Виктория Мокроусова во время пресс-подхода перед началом спектакля «Красная Жизель» в Москве

Ведущая солистка театра балета Бориса Эйфмана Виктория Мокроусова во время пресс-подхода перед началом спектакля «Красная Жизель» в Москве

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Художественный руководитель театра балета Борис Эйфман во время пресс-подхода перед началом спектакля «Красная Жизель» в Москве

Художественный руководитель театра балета Борис Эйфман во время пресс-подхода перед началом спектакля «Красная Жизель» в Москве

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Замгендиректора Первого канала, глава дирекции информационных программ Кирилл Клейменов с супругой Марией перед началом спектакля «Красная Жизель»

Замгендиректора Первого канала, глава дирекции информационных программ Кирилл Клейменов с супругой Марией перед началом спектакля «Красная Жизель»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Актер, продюсер Леонид Ярмольник перед началом спектакля «Красная Жизель»

Актер, продюсер Леонид Ярмольник перед началом спектакля «Красная Жизель»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Балетмейстер Сергей Филин и его супруга балерина Мария Прорвич перед началом спектакля «Красная Жизель»

Балетмейстер Сергей Филин и его супруга балерина Мария Прорвич перед началом спектакля «Красная Жизель»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Олимпийская чемпионка, автор культурных проектов Светлана Хоркина (справа) перед началом спектакля «Красная Жизель»

Олимпийская чемпионка, автор культурных проектов Светлана Хоркина (справа) перед началом спектакля «Красная Жизель»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Гендиректор и художественный руководитель труппы «Имперский русский балет» Гедиминас Таранда перед началом спектакля «Красная Жизель»

Гендиректор и художественный руководитель труппы «Имперский русский балет» Гедиминас Таранда перед началом спектакля «Красная Жизель»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Актер Тимофей Окроев (справа) на премьере киноромана режиссера Андрея Кончаловского «Хроники русской революции»

Актер Тимофей Окроев (справа) на премьере киноромана режиссера Андрея Кончаловского «Хроники русской революции»

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Актер Антон Бирюков на премьере киноромана Андрея Кончаловского «Хроники русской революции»

Актер Антон Бирюков на премьере киноромана Андрея Кончаловского «Хроники русской революции»

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Актриса Олеся Яппарова на премьере киноромана Андрея Кончаловского «Хроники русской революции»

Актриса Олеся Яппарова на премьере киноромана Андрея Кончаловского «Хроники русской революции»

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Режиссер Егор Кончаловский на премьере на премьере киноромана Андрея Кончаловского «Хроники русской революции»

Режиссер Егор Кончаловский на премьере на премьере киноромана Андрея Кончаловского «Хроники русской революции»

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Актриса Дарья Мороз на премьере киноромана Андрея Кончаловского «Хроники русской революции»

Актриса Дарья Мороз на премьере киноромана Андрея Кончаловского «Хроники русской революции»

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Актер Александр Фисенко с супругой Юлией и детьми на премьере киноромана Андрея Кончаловского «Хроники русской революции»

Актер Александр Фисенко с супругой Юлией и детьми на премьере киноромана Андрея Кончаловского «Хроники русской революции»

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Историк Андрей Фурсов на премьере киноромана Андрея Кончаловского «Хроники русской революции»

Историк Андрей Фурсов на премьере киноромана Андрея Кончаловского «Хроники русской революции»

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Телеведущий Дмитрий Дибров (в центре) с сыном Александром на премьере киноромана Андрея Кончаловского «Хроники русской революции»

Телеведущий Дмитрий Дибров (в центре) с сыном Александром на премьере киноромана Андрея Кончаловского «Хроники русской революции»

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Глава Кинокомпании СТВ Сергей Сельянов на премьере киноромана Андрея Кончаловского «Хроники русской революции»

Глава Кинокомпании СТВ Сергей Сельянов на премьере киноромана Андрея Кончаловского «Хроники русской революции»

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Актер Евгений Ткачук с супругой Мартой на премьере киноромана Андрея Кончаловского «Хроники русской революции»

Актер Евгений Ткачук с супругой Мартой на премьере киноромана Андрея Кончаловского «Хроники русской революции»

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Актер Павел Деревянко с супругой дизайнером Зоей Фуць на премьере киноромана Андрея Кончаловского «Хроники русской революции»

Актер Павел Деревянко с супругой дизайнером Зоей Фуць на премьере киноромана Андрея Кончаловского «Хроники русской революции»

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Актриса Наталья Самсонова (справа) на премьере киноромана Андрея Кончаловского «Хроники русской революции»

Актриса Наталья Самсонова (справа) на премьере киноромана Андрея Кончаловского «Хроники русской революции»

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Актер Закир Давыдов на премьере киноромана Андрея Кончаловского «Хроники русской революции»

Актер Закир Давыдов на премьере киноромана Андрея Кончаловского «Хроники русской революции»

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Режиссер, продюсер Федор Бондарчук на премьере киноромана Андрея Кончаловского «Хроники русской революции»

Режиссер, продюсер Федор Бондарчук на премьере киноромана Андрея Кончаловского «Хроники русской революции»

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Актер Никита Каратаев на премьере киноромана Андрея Кончаловского «Хроники русской революции»

Актер Никита Каратаев на премьере киноромана Андрея Кончаловского «Хроники русской революции»

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Актеры Сергей Гармаш и Ксения Алферова на премьере киноромана Андрея Кончаловского «Хроники русской революции»

Актеры Сергей Гармаш и Ксения Алферова на премьере киноромана Андрея Кончаловского «Хроники русской революции»

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Актриса Зарина Мухитдинова на премьере киноромана Андрея Кончаловского «Хроники русской революции»

Актриса Зарина Мухитдинова на премьере киноромана Андрея Кончаловского «Хроники русской революции»

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Актер Никита Ефремов с сестрой, актрисой Верой Ефремовой на премьере киноромана Андрея Кончаловского «Хроники русской революции»

Актер Никита Ефремов с сестрой, актрисой Верой Ефремовой на премьере киноромана Андрея Кончаловского «Хроники русской революции»

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Актеры Ирина Рудоминская и Максим Колесниченко на премьере киноромана Андрея Кончаловского «Хроники русской революции»

Актеры Ирина Рудоминская и Максим Колесниченко на премьере киноромана Андрея Кончаловского «Хроники русской революции»

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

