С брендами не расстаются

Более половины россиян продолжают искать привычные иностранные товары. Согласно исследованию Skyeng, половина из них приобретает продукцию на маркетплейсах, а другая — привозит самостоятельно. Среди категорий товаров лидером спроса остается зарубежная техника: ее покупают почти 40% опрошенных. На втором и третьем местах расположились продукты питания и косметика.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Сейчас действительно выгоднее всего привозить гаджеты из-за рубежа самостоятельно, считает гендиректор аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков: «Почти 90% техники поступает "серым" либо "белым" импортом в зависимости от того, кто это делает, и в соответствии с определенными цепочками поставок. На каждом ее этапе люди хотят заработать денег, поэтому стоимость товара заметно повышается. Поэтому потребители ищут, каким образом можно минимизировать траты. Спросом пользуются планшеты и ноутбуки, которые заметно подорожали в России. Но если вы хотите купить технику HP, Aser либо Asus, то ее тоже возможно привозить через другие страны самостоятельно. Вместе с тем потихоньку люди привыкли к китайским брендам, но все равно значительная часть аудитории хочет покупать качественные смартфоны Apple, технику Bosh либо какую-то этого же уровня. Так или иначе, но интерес к западным маркам снизился. По большому счету в первый месяц 2022 года шли официальные доставки, где-то в 2023-м люди пробовали как раз китайскую продукцию. В итоге, наверное, где-то процентов 40% потребителей вернулись к тем брендам, которые использовали до начала СВО».

В компании Wildberries & Russ рассказали “Ъ FM”, что спрос на ушедшие из России бренды только растет. Самые популярные товары в этом сегменте — Sony Playstation 5, техника Apple, телевизоры Samsung, а также бытовые приборы от Dyson. Например, продажи планшетов iPad выросли на 40% по сравнению с началом 2025-го. Также каждый пятый россиянин продолжает покупать одежду ушедших марок. Но спрос на нее растет не так сильно, хотя и остается стабильным, пояснила директор по маркетингу шопинг-сервиса Buymi Мила Грошева:

«Могу назвать Zara, H&M, Nike, Adidas. Появился новый спортивный бренд Аlo, который тоже очень популярен.

Нельзя сказать, что спрос на них растет, так как появились другие марки, в том числе и аналоги. Допустим, Zara пытались в России переродиться в бренд Maag, но, к сожалению, он не пользуется такой популярностью. Там действительно ассортимент сильно отличается от оригинальной продукции, плюс качество товаров не устраивает многих покупателей. И такую цену за них они не готовы платить. Сейчас продукцию ушедших брендов можно встретить и на маркетплейсах. Кроме того, многие пользуются такими сервисами, как CDEK forward, когда можно самому заказать что-то. Многие покупают либо сами, когда едут на отдых за границу, либо просят друзей привезти. Нужно, конечно же, всегда помнить, что есть беспошлинные лимиты на ввоз товаров. Также есть параллельный импорт и особый список товаров, который внесен в него».

Но с такими выводами согласны не все опрошенные “Ъ FM” эксперты. Отечественные бренды одежды, наоборот, сейчас становятся популярными, считает научный консультант компании «Эспар-аналитик» Мирослава Цапко: «Очень много появилось марок, и они дают достаточно серьезные проценты по занимаемым объемам рекламы на сегодняшний день. Вообще русские дизайнеры стали крепнуть еще до начала введения санкций. Исследования, которые мы проводили в США, Германии, Франции в 2021 году, показали нам известность некоторых наших брендов в этих странах.

Есть примеры в разных вариантах, однако надо сказать, что формирование именно собственного имени, а не попытка заместить какой-то уже существующий популярный бренд, более свойственна нашей индустрии на сегодняшний день».

Как следует из данных опроса ВЦИОМ, большинство россиян не сожалеют об уходе иностранных компаний из страны. Эмоциональная реакция касалась лишь отдельных потребительских сегментов. Например, граждане переживали из-за закрытия IKEA и McDonald’s, а также ухода автомобильных брендов. Чаще всего недовольство высказывало молодое поколение, тогда как старшее отнеслось к этому в основном равнодушно.

Астон О`Cалливан