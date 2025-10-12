«Енисей-СТМ» победил «Красный Яр» в матче за «бронзу» чемпионата России по регби

Две красноярские команды разыграли бронзовые медали чемпионата России по регби. «Красный Яр» и «Енисей-СТМ» встретились 12 октября.

Исход дерби стал понятен уже после первого тайма, который «Енисей-СТМ» выиграл 31:10. Во втором тайме он довел матч до победы со счетом 43:17. Четыре попытки на счету южноафриканца Франсуа Эстерхейзена.

С 2011 года красноярские клубы лишь второй раз уступили звание чемпионов России. «Красный Яр» второй сезон подряд остался без медалей.

В финале чемпионата 2024/2025, который пройдет в Казани, встретятся местный клуб «Стрела — Ак Барс» и московское «Динамо».

Валерий Лавский