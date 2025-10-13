Потребители собрали урожай

Число регистраций компаний, специализирующихся на ягодах и плодовых культурах, в январе—сентябре выросло на 10,3% год к году. Новые инвестиционные проекты фокусируются в основном на малине и голубике, что связано с высоким спросом. Продажи ягод в натуральном выражении выросли на 5% год к году, несмотря на снижение спроса на фрукты, но рост предложения давит на цены: малина и голубика за год подешевели на 9–11%.

На начало октября в России были зарегистрированы 3,69 тыс. компаний, основной вид деятельности которых — производство ягод и плодовых культур, подсчитали в «Контур.Фокусе». С января их количество увеличилось на 2,9%, год к году — на 2,7%. Количество регистраций за первые девять месяцев года прибавило 10,3%, до 203 организаций. Аналитик «Контур.Фокуса» Вероника Скороходова называет ягоды набирающим популярность бизнесом: регистрируется больше компаний, чем ликвидируется. Гендиректор «АБ-Центра» Алексей Плугов также фиксирует увеличение инвестиционной активности.

Согласно «АБ-Центру», производство малины в России составляет 219,3 тыс. тонн в хозяйствах всех категорий, 30 тыс. тонн из них — коммерческий объем, попадающий на рынок. Реализуется 101 проект по выращиванию ягод. Промышленное производство малины, по оценкам «АБ-Центра», в 2025 году вырастет на 676,3 тонны, в перспективе 2028 года — на 1,71 тыс. тонн.

Объем производства в России голубики, согласно MegaResearch, в 2022–2024 годах составил 2–2,3 тыс. тонн в год. Значение может вырасти в полтора раза. Согласно «АБ-Центру», сейчас заявлены 22 проекта с общим объемом 1,1 тыс. тонн. Они должны выйти на проектную мощность в 2025–2028 годах, но производство может вырасти и заметнее: не все проекты официально анонсируются, говорит господин Плугов. Голубику эксперт называет более привлекательной за счет технологий длительного хранения. «В августе собрали и можем к январю реализовать, у малины такого маневра нет»,— поясняет он.

Алексей Плугов связывает рост бизнес-активности с высоким спросом на ягоды. Согласно «Нильсен», розничные продажи голубики и черники в натуральном выражении в период с 15 сентября 2024-го по 14 сентября 2025 года выросли на 19% год к году, винограда — на 37,2%. Категория фруктов в целом за тот же период продемонстрировала снижение на 0,7%.

В NTech отмечают, что в первом полугодии продажи ягод в целом выросли на 5% год к году, по продуктам питания в целом увеличение составило 2,5%. У потребителей сохраняется интерес к интересной и разнообразной еде. Но категория ягод в рознице, согласно NTech, в 8,9 раза в физическом и 8,5 раза в денежном выражении уступает фруктам. Согласно Росстату, за 2024 год среднедушевое потребление фруктов и ягод в России сократилось на 1,5%, до 66 кг на человека в год. Но потребление именно винограда прибавило 2,7%, до 3,8 кг на человека в год. Показатель, впрочем, включает и переработку.

Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов говорит, что за последний год ритейлеры значительно расширили ассортимент голубики: на полках в среднем по семь наименований. 43% голубики в рознице, по его словам, российского производства. За год значение увеличилось в полтора раза. Рост предложения корректирует цены. Согласно «АБ-Центру», средняя стоимость голубики в рознице на 10 октября составила 2,03 тыс. руб. за 1 кг, малины — 2,4 тыс. руб. за 1 кг. Год к году значения сократились на 11,1% и 9% соответственно. В АКОРТ замечают, что импортная и российская продукция стоят примерно одинаково.

Доля российского винограда в рознице, согласно АКОРТ, 10%. Его продажи растут за счет высокого урожая в странах-экспортерах и снижения цен год к году, говорят в X5. Основными поставщиками голубики в Россию, согласно «АБ-Центру», выступают Марокко, Белоруссия, Перу, Грузия и Сербия. Малина заводится из Мексики, Белоруссии, Китая, Молдавии. Виноград импортируется из Узбекистана, Турции, Египта, Индии и Китая.

Александра Мерцалова