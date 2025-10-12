В Кабардино-Балкарии отремонтируют дорогу и три моста протяженностью 12,6 км

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков осмотрел 12,6-километровый участок трассы Черная Речка — Благовещенское, капитальный ремонт которой начнется в 2025 году. Об этом он сообщил в своем Тelegram-канале.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По словам главы КБР, на маршруте находятся два небольших моста через Черную Речку и реку Гедуко, а также крупный мост длиной 123 м через реку Баксан. Все три сооружения обновят в соответствии с современными требованиями.

«Работы включают устройство выравнивающего слоя основания, асфальтобетонного покрытия и установку элементов безопасности. На мосту через Баксан проведут восстановительно-укрепительные мероприятия»,— говорится в сообщении.

Валентина Любашенко