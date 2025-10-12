Ульяновец завоевал золото на Всемирных играх национальных единоборств

На II Всемирных играх национальных видов единоборств ульяновский спортсмен Артур Хакимов завоевал первое место в соревнованиях по национальной борьбе корэш в весовой категории до 75 кг, сообщил «Ъ-Волга» тренер победителя Артем Филатов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Александров, Коммерсантъ Фото: Василий Александров, Коммерсантъ

II Всемирные игры национальных видов единоборств проходят с 5 по 12 октября в Новочебоксарске (Чувашская Республика) и являются одним из крупнейших спортивных событий года. На них собрались около 6 тыс. участников из 39 стран мира, которые соревнуются в 17 дисциплинах.

Борьба корэш (куреш) — традиционный вид борьбы у тюрских народов, хорошо развита в Татарстане. Это вид спортивного единоборства на кушаках (поясах), в котором цель схватки — повалить соперника на спину с применением разрешенных приемов. В древности борьба корэш была одним из видов физической подготовки воинов.

Артуру Хакимову 22 года, он — воспитанник спортивной школы «Волга». Мастер спорта России международного класса по борьбе корэш, двукратный чемпион мира (2024 и 2025 годы), победитель мультиспортивных игр стран БРИКС (2024 год).

По словам Артема Филатова, на играх Татарстан представил очень сильную команду по традиционному для этой республики виду спорта, и победа Артура Хакимова «стала подтверждением сильных традиций ульяновской школы самбо и борьбы, чьи представители стабильно входят в число лучших на крупнейших национальных и международных турнирах».

Сергей Титов, Ульяновск