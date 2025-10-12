Исковая нагрузка пермских производителей авиадвигателей увеличилась в разы

В 2025 году АО «ОДК-Пермские моторы» признан ответчиком по 134 искам на сумму свыше 1,28 млрд руб. Такие данные содержатся в базе «СПАРК-Интерфакс». В прошлом году требования к пермскому производителю авиадвигателей составляли 506,38 млн руб. Похожая ситуация складывается у АО «ОДК-Авиадвигатель». В текущем году общество является ответчиком по 17 искам с общим размером требований на 259,44 млн руб. В прошлом году исковая нагрузка предприятия составила 22,13 млн руб. Анализ опубликованных в общем доступе материалов арбитражных дел показывает, что основная часть требований касается обязательств перед контрагентами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба губернатора пермского края Фото: пресс-служба губернатора пермского края

«ОДК — Пермские моторы» производит двигатели для гражданской авиации, а также промышленные газотурбинные установки для электростанций и транспортировки газа. В производственной линейке предприятия — двигатели семейства ПС-90А. Завод также осваивает серийное изготовление ПД-14 для среднемагистрального самолета МС-21. Кроме того, «ОДК-ПМ» будет изготавливать газогенератор для двигателя ПД-8, которым планируется оснащать импортозамещенную версию самолета «Сухой Суперджет». Финансовая отчетность АО не публикуется с 2018 года.

АО «ОДК-Авиадвигатель» (ранее — ОКБ-19, Моторостроительное конструкторское бюро) исторически было КБ, которое разрабатывало двигатели для Пермского моторного завода и других предприятий отрасли. Бюро конструировало сначала поршневые, а затем реактивные и турбореактивные двигатели, которые серийно изготавливались на заводах в Перми и Рыбинске. На «Авиадвигателе» разработаны двигатели семейства ПС-90 для самолетов Ил-76/78, Ил-96 и Ту-204/214. Компания сконструировала двигатель ПД-14 для перспективного самолета МС-21.