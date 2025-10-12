Доля Дагестана на рынке баранины выросла с 6% до 20% в 2025 году

Дагестан производит 20% всей баранины в России. Об этом сообщил первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия республики Шарип Шарипов на круглом столе «Перспективы развития рынка продукции халяль» в рамках XVII Российской агропромышленной выставки «Золотая осень».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Погожев, Коммерсантъ Фото: Александр Погожев, Коммерсантъ

По словам господина Шарипова, доля Дагестана на отечественном рынке баранины с 1990-х годов выросла с 6% до 20%. Ежегодно в республике выпускается около 36 тыс. тонн баранины. Регион готов обеспечивать халяльным мясом другие субъекты и страны.

«Участники мероприятия обсудили стремительный рост глобального рынка халяль и роль России в этом процессе»,– говорится в сообщении.

Валентина Любашенко