Рынок электрокаров закоротило

В Северной столице за девять месяцев 2025 года было зарегистрировано 453 новых электромобиля против 845 за аналогичный период 2024-го, подсчитали для «Ъ-СПб» в «Автостат Инфо». При этом в сентябре год к году продажи показали небольшой рост: с 59 до 69 машин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Лидером по итогам трех кварталов остается китайский Zeekr (суббренд Geely). На марку пришелся основной объем продаж —167 ед. За аналогичный период прошлого года бренд продал в городе 445 машин.

Наибольшее число регистраций наблюдалось у модели Zeekr 001 (94 ед. против 300 в прошлом году). На учет также был поставлен 31 кроссовер Zeekr 7X, поставки которого в Петербург по схеме параллельного импорта начались в этом году. Продажи остальных моделей в линейке китайского бренда существенно снизились: минивэн Zeekr 009 (23 ед. против 45), кроссовер Zeekr X (11 ед. против 79), Zeekr 007 (8 ед. против 21 ед).

У Evolute (производят в Липецкой области) количество регистраций по отношению к 2024-му выросло с 21 до 58. Из них 38 продаж пришлись на модель Evolute I-Pro. У китайских ВYD и Ora (бренд Great Wall) показатели остались на уровне прошлого года: 30 и 29 авто соответственно.

Спрос также наблюдался на Xiaomi (23 ед.), Geely (22 ед.), Avatr (18 ед.), Tesla (16 ед.) и Voyah (11 ед.). У остальных брендов продажи не превысили 10 штук. Отечественный «Москвич» не продал за девять месяцев в Петербурге ни одной машины.

По словам собеседников «Ъ-СПб» на авторынке, основные причины падения продаж новых электрокаров остаются прежними: высокие кредитные ставки и индексация утильсбора.

Механику расчета этого налога Минпромторг предложил изменить с ноября. Ведомство планирует отменить льготы для личного пользования на все автомобили мощностью более 160 л. с., а также на гибриды и электрокары мощностью свыше 80 л. с. Это может привести к удорожанию некоторых моделей наиболее популярных китайских брендов Lixiang и Zeekr на 3 млн рублей. Пока постановление не рассмотрено правительством. Предположительно, документ может вступить в силу уже 1 ноября 2025 года.

Владимир Колодчук