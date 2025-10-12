Действующее руководство Молдавии отчаянно хватается за власть и не гнушается никакими методами, чтобы ее сохранить. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Пока молдавские власти, мы видим, отчаянно хватаются за власть, пытаются эту власть сохранить, на выборах не гнушаются ничем с тем, чтобы удержаться у власти»,— заявил Дмитрий Песков ТАСС. Он добавил, что молдавское руководство «продолжает недружественную линию» по отношению к России. По словам пресс-секретаря президента РФ, в связи с этим можно «только выразить сожаление».

8 октября правительство Молдавии утвердило новую военную стратегию на 2025-2035 годы. В ней Россию и продолжающиеся боевые действия на территории Украины назвали одной из главных угроз безопасности страны.