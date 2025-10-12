Робота-ассистента медсестры планируют создать в Нижегородской области

Нижегородские ученые и специалисты нижегородского СПИД-центра планируют разработать роботизированную руку-ассистента для помощи медсестрам. Об этом на своей странице в соцсети сообщил главврач центра Соломон Апоян.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Господин Апоян заверил, что разработка «совершит революцию в мировой медицине, взяв на себя рутинные задачи и освободив время медицинских сестер для самого главного — заботы о пациентах». Робот сможет регистрировать пациентов, брать у них кровь на анализ и маркировать пробирки.

Перспективы разработки представители СПИД-центра обсудили с ректором НГТУ им. Р. Е. Алексеева Сергеем Дмитриевым. К проекту подключился центр развития робототехники вуза.

Соломон Апоян добавил, что проект не имеет мировых аналогов, однако подобной разработкой начали заниматься в Китае.

Владимир Зубарев