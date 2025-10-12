В Самарской области объявлен «желтый» уровень опасности

ГУ МЧС по Самарской области, ссылаясь на информацию Приволжского упpавления по гидpометеоpологии и монитоpингу окpужающей сpеды (УГМС), утром в воскресенье объявило «желтый» уровень опасности по ветру.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По данным УГМС, по северо-востоку Самарской области ожидается усиление юго-восточного ветра с порывами порывы до 15-17 м/с. ГУ МЧС рекомендует не укрываться под деревьями и шаткими конструкциями, не парковать под такими объектами автомобили.

Андрей Васильев