Повторение — мать мучения

Французское правительство снова поручено Себастьену Лекорню

Президент Франции Эмманюэль Макрон обещал назначить премьер-министра в пятницу — и назначил. Опоздав на два часа, но хотя бы успев до полуночи. То, что премьером он вновь сделал Себастьена Лекорню, ушедшего в отставку в прошлый понедельник,— его конституционное право. Но таким образом напряженное пятничное ожидание закончилось ничем. 13 октября Франция проснется в день сурка с тем же главой кабинета, считает корреспондент “Ъ” во Франции Алексей Тарханов.

Фото: Martin Lelievre / Pool / Reuters

Слухи о возможном возвращении Лекорню ходили уже в четверг, но казались чистым абсурдом. Как можно поручить правительство человеку, который в прошлый понедельник сложил с себя полномочия, всю неделю уверял, что покончил с этой «проклятой работой», а в среду подтвердил: «Моя миссия завершена». Президент просил его задержаться до четверга, чтобы он постарался избежать роспуска Национальной ассамблеи и помог подобрать подходящую кандидатуру себе на замену.

Поиски, однако, закончились там, где начались. После двухдневной паузы и многочасового совещания в Елисейском дворце со всеми политическими силами Франции, кроме крайне правых и крайне левых, президент Макрон вновь назначил премьер-министром Себастьена Лекорню.

Трудно понять, как до этого дошло. Если бы Макрон с макиавеллистской тонкостью намечал оставить Лекорню на посту, он бы сделал это сразу. Либо превратил его кандидатуру в инструмент давления. Но президент несколько часов потерял в переговорах, пока журналисты мерзли у ворот Елисейского дворца, гадая, чье имя будет произнесено, и, кажется, ни на минуту не ожидая, что имя это окажется слишком уж знакомым.

Долгая пауза показала: решения не было, добровольцев не нашлось, а тех, кто, может быть, и готов был рискнуть, Макрон категорически не хотел видеть на второй по важности в стране должности. И снова ему пригодился «монах-солдат» — так сам Лекорню однажды определил свое служение, которого президент мог настойчиво попросить «вернуться к доске».

«Я принимаю — из чувства долга — порученную мне президентом республики миссию сделать все, чтобы до конца года дать Франции бюджет и ответить на проблемы повседневной жизни наших соотечественников» — только и смог произнести взъерошенный именинник.

Решение президента не понравилось никому. «Непокорившаяся Франция» (LFI) Жан-Люка Меланшона и «Национальное объединение» (RN) Марин Ле Пен даже не были приглашены в Елисейский дворец — и выразили возмущение от имени миллионов своих избирателей. Хотя, если бы их и пригласили, скорее всего, не пошли бы. Партия «Республиканцы» (LR) объявила, что не станет участвовать в будущем правительстве. Союз демократов и независимых (UDI) в официальном заявлении сообщил, что окажет кабинету «поддержку без участия». Социалисты (PS) тоже не намерены входить в кабинет. «Мы не войдем в правительство под руководством Себастьена Лекорню просто потому, что мы — в оппозиции»,— заявил представитель фракции Артюр Делапорт. По его словам, премьер «обязан своим возвращением безумию президента республики». Делапорт пригрозил вотумом недоверия, если не будет хотя бы «заморозки повышения пенсионного возраста».

Глава партии экологов Марин Тонделье тоже «не видит ни одного аргумента», чтобы поддержать новое правительство. «Сам факт переназначения — это крайняя степень провокации по отношению к французам»,— горячилась она в эфире Franceinfo. «Посмотрим, что он скажет в своей программной речи»,— добавила Тонделье, оставив себе минимальный зазор для маневра.

Главный вопрос — кто войдет в новое правительство и какие силы согласятся его поддержать. Оптимисты говорят, что хуже уже не будет, пессимисты — что худшее впереди, но Макрон, как всегда, предпочитает риск. Его решение выглядит настолько неудачным, что даже может сработать. Но только в том случае, если упрямый и выносливый «монах-воин» сумеет превратиться из политика президентского блока в классического «технического премьера», о котором во Франции говорят с надеждой с тех пор, как в отставку ушла Элизабет Борн.

Президент, как сообщают, дал Лекорню карт-бланш на формирование правительства. Бывший министр обороны решил отстранить от участия в кабинете «потенциальных кандидатов в президенты».

Среди новых министров не будет тех, кто строит личные планы на 2027 год, нужны не политики, а директора — дал понять новый-старый премьер. И он готов к новой неудаче. Как заявил Лекорню в интервью La Tribune Dimanche, «если условия вновь окажутся невыполненными, я уйду. Я не стану делать что попало, но и продолжать себя вести, как раньше, невозможно».

В качестве первого шага он может, например, неожиданным образом добиться благосклонности левых и правых, заморозив пенсионную реформу, некогда вырванную у парламента вопреки воле большинства. Его главная задача — дать Франции бюджет, заручившись согласием депутатов. Если он с ней справится, угроза роспуска парламента отступит, а давление со стороны «Национального объединения» хоть немного ослабнет. До выборов еще далеко, но шанс на политическое выживание у Макрона появится. Пока же страна вновь оказалась в режиме неопределенности, когда новое решение президента критикуется и высмеивается почти всеми политическими силами, а новое правительство опять временное.

Алексей Тарханов

Топ-10 самых коротких премьерств Франции

Занял пост 9 сентября 2025 года, а покинул должность 6 октября. Накануне представил состав нового правительства. Заявил, что в нынешних условиях не смог бы исполнять свои обязанности и начать работу нового правительства, а также обвинил депутатов парламента в неготовности идти на компромиссы и работать сообща

Фото: Stephane Mahe / Pool / Reuters

Стал премьер-министром в сентябре 2024 года. 3 декабря того же года принял законопроект о бюджете социального страхования на 2025 год в обход депутатов парламента. 5 декабря правительство Мишеля Барнье получило вотум недоверия и было отправлено в отставку. Оставил свой пост 13 декабря 2024 года

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Возглавил правительство в 2016 году. В 2017 году президентом стал Эмманюэль Макрон. В тот же день Бернар Казнёв сообщил действующему французскому лидеру Франсуа Олланду: «В связи с тем что Конституционный совет объявил официальные итоги выборов президента и в соответствии с республиканской традицией, я имею честь сообщить о своей отставке и отставке правительства». Он продолжил исполнять свои обязанности до назначения нового кабинета министров и покинул пост 15 мая 2017 года

Фото: Fred Dufour / Pool / Reuters

Занял пост в январе 2024 года в возрасте 34 лет, став самым молодым премьер-министром в истории страны. О решении уйти в отставку сообщил в июне после объявления результатов парламентских выборов. На них президентская коалиция «Вместе» заняла второе место по числу голосов. Новый премьер-министр был назначен спустя более чем 50 дней. Им стал Мишель Барнье. В сентябре 2024 года Габриэль Атталь ушел в отставку

Фото: Thomas Padilla / AP

В декабре 2024 года был назначен премьер-министром страны. 8 сентября того же года Национальное собрание вынесло вотум недоверия правительству после неудачной попытки утвердить бюджет на 2026 год. 9 сентября 2024 года Франсуа Байру подал прошение об отставке и покинул свой пост

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Возглавила правительство в 1991 году. Эдит Крессон — первая женщина премьер-министр в истории страны. Она стала непопулярной из-за своей несдержанности в высказываниях. В итоге после неудачных результатов социалистов на региональных выборах 1992 года президент Франсуа Миттеран поручил формирование нового правительства Пьеру Береговуа. Эдит Крессон оставила свою должность в апреле 1992 года

Фото: Gianni Giansanti / Gamma-Rapho / Getty Images

В 1968 году был назначен премьер-министром после конфликта президента Шарля де Голля с действующим главой правительства Жоржем Помпиду. В апреле 1969 года де Голль ушел в отставку, новым президентом стал Помпиду. 20 июня 1969 года он официально вступил в должность и назначил новым премьер-министром Жака Шабана-Дельмаса

Фото: AP

Занял пост в апреле 1992 года. Уже в марте 1993 года ушел в отставку после сокрушительного поражения социалистов на парламентских выборах. 1 мая 1993 года политик застрелился

Фото: Daniel SIMON / Gamma-Rapho / Getty Images

В 2022 году возглавила правительство страны. Будучи премьер-министром 23 раза прибегла к конституционной поправке 49.3, позволяющей принимать законы в обход парламента. За это она получила прозвище «мадам 49.3». К январю 2024 года, согласно опросам, стала самым непопулярным политиком во власти. 8 января того же года она подала прошение об отставке

Фото: Christophe Ena / AP

В 1984 году был назначен премьер-министром. Выступал за «новый» французский социализм, принимающий рыночную экономику. Однако его правительство не смогло предотвратить рост безработицы и неравенства. В итоге социалисты потерпели поражение на парламентских выборах 1986 года. После этого Лоран Фабиус ушел в отставку

Фото: Duclos / AP

Себастьен Лекорню. 27 дней
Занял пост 9 сентября 2025 года, а покинул должность 6 октября. Накануне представил состав нового правительства. Заявил, что в нынешних условиях не смог бы исполнять свои обязанности и начать работу нового правительства, а также обвинил депутатов парламента в неготовности идти на компромиссы и работать сообща

Фото: Stephane Mahe / Pool / Reuters

Мишель Барнье. 3 месяца 8 дней
Стал премьер-министром в сентябре 2024 года. 3 декабря того же года принял законопроект о бюджете социального страхования на 2025 год в обход депутатов парламента. 5 декабря правительство Мишеля Барнье получило вотум недоверия и было отправлено в отставку. Оставил свой пост 13 декабря 2024 года

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Бернар Казнёв. 5 месяцев 9 дней
Возглавил правительство в 2016 году. В 2017 году президентом стал Эмманюэль Макрон. В тот же день Бернар Казнёв сообщил действующему французскому лидеру Франсуа Олланду: «В связи с тем что Конституционный совет объявил официальные итоги выборов президента и в соответствии с республиканской традицией, я имею честь сообщить о своей отставке и отставке правительства». Он продолжил исполнять свои обязанности до назначения нового кабинета министров и покинул пост 15 мая 2017 года

Фото: Fred Dufour / Pool / Reuters

Габриэль Атталь. 7 месяцев 27 дней
Занял пост в январе 2024 года в возрасте 34 лет, став самым молодым премьер-министром в истории страны. О решении уйти в отставку сообщил в июне после объявления результатов парламентских выборов. На них президентская коалиция «Вместе» заняла второе место по числу голосов. Новый премьер-министр был назначен спустя более чем 50 дней. Им стал Мишель Барнье. В сентябре 2024 года Габриэль Атталь ушел в отставку

Фото: Thomas Padilla / AP

Франсуа Байру. 8 месяцев 27 дней
В декабре 2024 года был назначен премьер-министром страны. 8 сентября того же года Национальное собрание вынесло вотум недоверия правительству после неудачной попытки утвердить бюджет на 2026 год. 9 сентября 2024 года Франсуа Байру подал прошение об отставке и покинул свой пост

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Эдит Крессон. 10 месяцев 18 дней
Возглавила правительство в 1991 году. Эдит Крессон — первая женщина премьер-министр в истории страны. Она стала непопулярной из-за своей несдержанности в высказываниях. В итоге после неудачных результатов социалистов на региональных выборах 1992 года президент Франсуа Миттеран поручил формирование нового правительства Пьеру Береговуа. Эдит Крессон оставила свою должность в апреле 1992 года

Фото: Gianni Giansanti / Gamma-Rapho / Getty Images

Морис Кув де Мюрвиль. 11 месяцев 10 дней
В 1968 году был назначен премьер-министром после конфликта президента Шарля де Голля с действующим главой правительства Жоржем Помпиду. В апреле 1969 года де Голль ушел в отставку, новым президентом стал Помпиду. 20 июня 1969 года он официально вступил в должность и назначил новым премьер-министром Жака Шабана-Дельмаса

Фото: AP

Пьер Береговуа. 11 месяцев 27 дней
Занял пост в апреле 1992 года. Уже в марте 1993 года ушел в отставку после сокрушительного поражения социалистов на парламентских выборах. 1 мая 1993 года политик застрелился

Фото: Daniel SIMON / Gamma-Rapho / Getty Images

Элизабет Борн. 19 месяцев 24 дня
В 2022 году возглавила правительство страны. Будучи премьер-министром 23 раза прибегла к конституционной поправке 49.3, позволяющей принимать законы в обход парламента. За это она получила прозвище «мадам 49.3». К январю 2024 года, согласно опросам, стала самым непопулярным политиком во власти. 8 января того же года она подала прошение об отставке

Фото: Christophe Ena / AP

Лоран Фабиус. 20 месяцев 3 дня
В 1984 году был назначен премьер-министром. Выступал за «новый» французский социализм, принимающий рыночную экономику. Однако его правительство не смогло предотвратить рост безработицы и неравенства. В итоге социалисты потерпели поражение на парламентских выборах 1986 года. После этого Лоран Фабиус ушел в отставку

Фото: Duclos / AP

Смотреть

