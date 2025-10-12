Повторение — мать мучения

Президент Франции Эмманюэль Макрон обещал назначить премьер-министра в пятницу — и назначил. Опоздав на два часа, но хотя бы успев до полуночи. То, что премьером он вновь сделал Себастьена Лекорню, ушедшего в отставку в прошлый понедельник,— его конституционное право. Но таким образом напряженное пятничное ожидание закончилось ничем. 13 октября Франция проснется в день сурка с тем же главой кабинета, считает корреспондент “Ъ” во Франции Алексей Тарханов.

Слухи о возможном возвращении Лекорню ходили уже в четверг, но казались чистым абсурдом. Как можно поручить правительство человеку, который в прошлый понедельник сложил с себя полномочия, всю неделю уверял, что покончил с этой «проклятой работой», а в среду подтвердил: «Моя миссия завершена». Президент просил его задержаться до четверга, чтобы он постарался избежать роспуска Национальной ассамблеи и помог подобрать подходящую кандидатуру себе на замену.

Поиски, однако, закончились там, где начались. После двухдневной паузы и многочасового совещания в Елисейском дворце со всеми политическими силами Франции, кроме крайне правых и крайне левых, президент Макрон вновь назначил премьер-министром Себастьена Лекорню.

Трудно понять, как до этого дошло. Если бы Макрон с макиавеллистской тонкостью намечал оставить Лекорню на посту, он бы сделал это сразу. Либо превратил его кандидатуру в инструмент давления. Но президент несколько часов потерял в переговорах, пока журналисты мерзли у ворот Елисейского дворца, гадая, чье имя будет произнесено, и, кажется, ни на минуту не ожидая, что имя это окажется слишком уж знакомым.

Долгая пауза показала: решения не было, добровольцев не нашлось, а тех, кто, может быть, и готов был рискнуть, Макрон категорически не хотел видеть на второй по важности в стране должности. И снова ему пригодился «монах-солдат» — так сам Лекорню однажды определил свое служение, которого президент мог настойчиво попросить «вернуться к доске».

«Я принимаю — из чувства долга — порученную мне президентом республики миссию сделать все, чтобы до конца года дать Франции бюджет и ответить на проблемы повседневной жизни наших соотечественников» — только и смог произнести взъерошенный именинник.

Решение президента не понравилось никому. «Непокорившаяся Франция» (LFI) Жан-Люка Меланшона и «Национальное объединение» (RN) Марин Ле Пен даже не были приглашены в Елисейский дворец — и выразили возмущение от имени миллионов своих избирателей. Хотя, если бы их и пригласили, скорее всего, не пошли бы. Партия «Республиканцы» (LR) объявила, что не станет участвовать в будущем правительстве. Союз демократов и независимых (UDI) в официальном заявлении сообщил, что окажет кабинету «поддержку без участия». Социалисты (PS) тоже не намерены входить в кабинет. «Мы не войдем в правительство под руководством Себастьена Лекорню просто потому, что мы — в оппозиции»,— заявил представитель фракции Артюр Делапорт. По его словам, премьер «обязан своим возвращением безумию президента республики». Делапорт пригрозил вотумом недоверия, если не будет хотя бы «заморозки повышения пенсионного возраста».

Глава партии экологов Марин Тонделье тоже «не видит ни одного аргумента», чтобы поддержать новое правительство. «Сам факт переназначения — это крайняя степень провокации по отношению к французам»,— горячилась она в эфире Franceinfo. «Посмотрим, что он скажет в своей программной речи»,— добавила Тонделье, оставив себе минимальный зазор для маневра.

Главный вопрос — кто войдет в новое правительство и какие силы согласятся его поддержать. Оптимисты говорят, что хуже уже не будет, пессимисты — что худшее впереди, но Макрон, как всегда, предпочитает риск. Его решение выглядит настолько неудачным, что даже может сработать. Но только в том случае, если упрямый и выносливый «монах-воин» сумеет превратиться из политика президентского блока в классического «технического премьера», о котором во Франции говорят с надеждой с тех пор, как в отставку ушла Элизабет Борн.

Президент, как сообщают, дал Лекорню карт-бланш на формирование правительства. Бывший министр обороны решил отстранить от участия в кабинете «потенциальных кандидатов в президенты».

Среди новых министров не будет тех, кто строит личные планы на 2027 год, нужны не политики, а директора — дал понять новый-старый премьер. И он готов к новой неудаче. Как заявил Лекорню в интервью La Tribune Dimanche, «если условия вновь окажутся невыполненными, я уйду. Я не стану делать что попало, но и продолжать себя вести, как раньше, невозможно».

В качестве первого шага он может, например, неожиданным образом добиться благосклонности левых и правых, заморозив пенсионную реформу, некогда вырванную у парламента вопреки воле большинства. Его главная задача — дать Франции бюджет, заручившись согласием депутатов. Если он с ней справится, угроза роспуска парламента отступит, а давление со стороны «Национального объединения» хоть немного ослабнет. До выборов еще далеко, но шанс на политическое выживание у Макрона появится. Пока же страна вновь оказалась в режиме неопределенности, когда новое решение президента критикуется и высмеивается почти всеми политическими силами, а новое правительство опять временное.

Алексей Тарханов