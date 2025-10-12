Мир после Нобеля

Президент США Дональд Трамп в понедельник совершит визит на Ближний Восток, в ходе которого выступит в Кнессете и вместе с лидерами более 20 стран примет участие в «Саммите мира» в Шарм-эш-Шейхе по случаю соглашения о прекращении огня в Газе. Торжества в Тель-Авиве в связи с предстоящим освобождением израильских заложников и демонстрация поддержки со стороны глав государств Запада и Востока подтвердят роль Трампа-миротворца после отказа Нобелевского комитета присудить ему премию мира. Однако, добившись прорыва в решении судьбы заложников, президент Трамп столкнется с гораздо более сложной задачей реализации остальных пунктов мирного урегулирования между Израилем и «Хамасом».

Высадившийся в Израиле в субботу дипломатический десант из США в составе спецпосланника по Ближнему Востоку Стивена Уиткоффа (в центре), зятя президента Джареда Кушнера и его жены Иванки Трамп, дочери американского лидера, выступил на многотысячном митинге в Тель-Авиве

Фото: Ronen Zvulun / Reuters Высадившийся в Израиле в субботу дипломатический десант из США в составе спецпосланника по Ближнему Востоку Стивена Уиткоффа (в центре), зятя президента Джареда Кушнера и его жены Иванки Трамп, дочери американского лидера, выступил на многотысячном митинге в Тель-Авиве

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Визит президента Трампа на Ближний Восток начнется утром 13 октября с посещения Израиля, в ходе которого он выступит в Кнессете и пообщается с семьями заложников, захваченных боевиками «Хамаса» 7 октября 2023 года. По условиям мирного соглашения с палестинской группировкой, вступившего в силу 10 октября, освобождение 20 оставшихся в живых заложников и возвращение тел погибших пленников должны произойти утром в понедельник.

Учитывая, что во второй половине того же дня президента Трампа ждут на «Саммите мира» в египетском Шарм-эш-Шейхе, организаторы поездки приложили все усилия, чтобы его кратковременное пребывание в Израиле имело максимальный резонанс как поворотное событие для всего Ближнего Востока. За день до прилета президента США в ВИП-зоне аэропорта Бен-Гурион была расстелена 50-метровая красная ковровая дорожка, установлен подиум для журналистов, а также вывешены израильские и американские флаги.

Высадившийся в стране в субботу дипломатический десант из Вашингтона в составе спецпосланника по Ближнему Востоку Стивена Уиткоффа, зятя президента Джареда Кушнера и его жены Иванки Трамп — дочери американского лидера — выступил на многотысячном митинге на так называемой площади заложников в центре Тель-Авива.

«Я бы хотел, чтобы здесь присутствовал президент Трамп. Ему бы это понравилось. Мы отмечаем нечто беспрецедентное: момент, о котором многие думали, что он невозможен. Во-первых, я хочу отдать долг чести народу Израиля. Вы несли на своих плечах бремя надежды за весь мир. Вы доказали, что мир — это высшая форма силы»,— обратился к собравшимся Стивен Уиткофф.

«Мы все обязаны благодарить президента Трампа. Даже в самые худшие времена он отказывался согласиться с тем, что Ближний Восток обречен.

Он объединил государства, которые прежде были разделены конфликтами, длившимися из поколения в поколение, и показал нам, что общий мир лучше, чем общая боль»,— продолжал Уиткофф, также отметив особый вклад в достижение мирных договоренностей, внесенный арабскими и мусульманскими странами. В частности, он обратил внимание на персональную роль в договоренностях между Израилем и «Хамасом» президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, премьера Катара Мухаммеда бен Абдуррахмана Аль Тани, катарского эмира Тамима бен Хамада Аль Тани и президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси.

Выступивший после Уиткоффа Джаред Кушнер призвал «построить мосты взаимопонимания» между народами Ближнего Востока и сделать его регионом мира. Еще один американский гость, дочь президента Иванка Трамп выразила надежду на то, что теперь на Ближнем Востоке «открывается новая глава» — «пора исцеления и долгосрочного и прочного мира».

За несколько часов до митинга в Тель-Авиве Стивен Уиткофф, Джаред Кушнер и глава Центрального командования вооруженных сил США адмирал Брэд Купер посетили сектор Газа, чтобы лично проверить, как соблюдает Израиль первую фазу соглашения о прекращении огня. «Нам представили подробные отчеты о работе в сферах безопасности, гуманитарной помощи и предотвращения конфликтов»,— написал на своей странице в социальной сети X по итогам поездки Стивен Уиткофф, выразив уверенность в том, что «мир достижим».

Израильские военные 10 октября объявили, что соглашение о прекращении огня в Газе вступило в силу в этот день в 12:00 и что войска «заняли позиции вдоль обновленных линий дислокации». С этого момента начался отсчет 72 часов до освобождения заложников.

На этом фоне праздник ближневосточного миротворчества Трампа, сулящий ему новую международную волну признания его усилий после отказа Нобелевского комитета мира присудить ему премию этого года, продолжится в понедельник в Египте.

Для того чтобы принять участие в «Саммите мира» в Шарм-эш-Шейхе, туда прибудут британский премьер Кир Стармер, французский президент Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц. Свое участие во встрече также подтвердил генсек ООН Антониу Гутерриш. В то же время, по сообщению агентства Tasnim, приглашенный на египетский форум президент Ирана Масуд Пезешкиан от участия в нем отказался.

Полный список участников «Саммита мира» пока не разглашается, однако весьма символично, что решение о его составе принимает Госдеп США, рассылающий приглашения, в то время как Египет лишь предоставляет свою площадку для форума.

Свою поддержку дипломатических усилий американского лидера выразило и руководство палестинского движения «Хамас». «Без личного вмешательства президента Трампа я не думаю, что война бы дошла до конца.

Поэтому да, мы благодарим президента Трампа за его личные усилия по вмешательству и оказанию давления на Израиль с целью положить конец этой бойне»,— заявил в интервью телеканалу Sky News член политбюро «Хамаса» Басем Наим.

Присоединившись к голосам тех, кто поддержал миссию Трампа, руководство «Хамаса», впрочем, предпочло дистанцироваться от «Саммита мира» в Шарм-эш-Шейхе. Об отказе принимать в нем участие сообщил в интервью агентству AFP член политбюро «Хамаса» Хусан Бадран.

«Хамас», а также близкие к нему группировки «Исламский джихад» и «Народный фронт освобождения Палестины» также заявили о том, что они отвергают идею иностранного контроля над сектором Газа после урегулирования конфликта в анклаве. «Мы подчеркиваем наше решительное неприятие любой иностранной опеки и подтверждаем, что определение формы управления сектором Газа и основ деятельности его институтов является внутренним палестинским делом, которое должно определяться национальными силами нашего народа совместно»,— говорится в совместном заявлении трех группировок.

Как сообщает газета Financial Times, через несколько часов после прекращения огня с Израилем «Хамас» начал восстанавливать контроль над сектором Газа. Передвижение его подразделений в ночь на воскресенье сопровождалось перестрелками с отрядами милиции местных палестинских кланов, не желающих мириться с возвращением «Хамаса».

Одно только это подтверждает единодушное мнение наблюдателей о том, что вторая фаза урегулирования в секторе Газа в ходе реализации состоящего из 20 пунктов мирного плана Трампа будет гораздо сложнее нынешней, первой, поскольку предполагает разоружение «Хамаса» и его ликвидацию как военной и политической силы. «Первая фаза — самая простая. Вторая фаза сложнее, потому что на втором этапе "Хамас" должен сложить оружие. Газа должна быть демилитаризована. Это займет гораздо больше времени»,— сообщил, в частности, постпред Израиля при ООН Дани Данон в интервью телеканалу Fox News.

Сергей Строкань