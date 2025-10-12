Число пострадавших при атаке ВСУ на Горловку выросло до пяти человек

Число пострадавших в результате атаки украинских беспилотников на город Горловку в Донецкой области увеличилось до пяти человек. Об этом сообщил глава городского округа Иван Приходько в Telegram-канале.

Нападение произошло 11 октября в жилом районе «Комсомолец», когда один из дронов врезался в рейсовый автобус. Водитель и несколько пассажиров получили ранения, среди которых хирург городской больницы №2 1983 года рождения пострадал особо тяжело: ему пришлось ампутировать руку и ногу. «Человек все десять лет не отходил от операционного стола, спасая жизни горловчан»,— отметил господин Приходько.

Кроме пострадавших, были повреждены четыре жилых дома, детский сад, городской парк кованых фигур, а также несколько припаркованных автомобилей. Также известно о повреждениях здания городской администрации в Донецке. В Горловке и соседней Макеевке за минувшие сутки зафиксировали около десяти атак с применением ударных беспилотников.