Правительство выделило Ингушетии 300 млн на школьное оборудование
Правительство России выделило Ингушетии свыше 300 млн руб. на оснащение школ республики новым оборудованием. Процесс продлится до 2027 года. Об этом сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов в своем Тelegram-канале.
Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ
«Средства будут направлены на приобретение оборудования для кабинетов, где преподаются дисциплины «Основы безопасности и защиты Родины» и «Труд». Свои кабинеты уже обновили 147 школ Ингушетии. Это первый этап масштабной работы в рамках национального проекта «Молодежь и дети»,— отметил господин Калиматов.