К крестному ходу в Челябинске присоединились 15 тыс. человек

В Челябинске прошел крестный ход, собравший более 15 тыс. верующих. Участники прошли от мемориала Золотая гора до кафедрального собора Рождества Христова, сообщили в пресс-службе управления МВД России по Челябинской области.

Полиция обеспечила порядок, мобилизовав личный состав для наблюдения и быстрого реагирования. К поддержке полицейских присоединились частные охранные организации, народные дружины, казачество и военнослужащие. Все участники прошли досмотр с использованием металлодетекторов.

Дорожная полиция временно ограничила движение транспорта по маршруту шествия. В преддверии мероприятия были обследованы дороги и приняты меры против несанкционированных парковок. В результате крестный ход прошел без происшествий.