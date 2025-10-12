Казань вошла в рейтинг «умных» городов стран СНГ и БРИКС+

Казань вошла в список «умных» городов стран СНГ и БРИКС+, исследование проводилось по пяти направлениям. Об этом сообщает аудиторская компания Kept.

По критерию «Устойчивое развитие» Казань заняла 7-е место, а по «Умному городскому управлению» и «Умному транспорту» — 9-е. В категории «Умный образ жизни» город оказался на 10-м месте, а по «Умному бизнесу» — на 11-м. Аналитики оценили 76 показателей, включая степень развития технологий.

Городской портал Казани и активное присутствие в социальных сетях были отмечены как ключевые достижения. В столице Татарстана, как и в Москве, Дубае и Пекине, обращения в муниципальные органы можно отправить онлайн. Единая бесплатная образовательная платформа Казани также получила высокие оценки.

