«Трактор» обыграл «Локомотив» в матче КХЛ

Хоккейный клуб «Трактор» в Челябинске победил ярославский «Локомотив» в матче регулярного сезона КХЛ. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

Голы за «Трактор» забили Джошуа Ливо, Андрей Светлаков и Семен Дер-Аргучинцев. У гостей отличился Александр Полунин, для которого это был 600-й матч в КХЛ.

После этой победы «Трактор» с 18 очками занимает четвертое место в Восточной конференции, а «Локомотив» с 20 очками лидирует на Западе. В следующем матче «Трактор» примет омский «Авангард» 14 октября.