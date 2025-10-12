Контрагент отсудил у пермского «Протон-ПМ» деньги за поставку компонентов для ракетного топлива

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск у АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» к пермскому АО «Протон-ПМ» о взыскании средств по договору поставки. Как следует из материалов дела, в 2022 году московское предприятие, согласно условиям документа, отгрузило «Протону-ПМ» 28 т. гептила и 46 т. амила. За эту поставку пермский завод остался должен 34,11 млн руб. Сумма основного долга была погашена только в 2025 году, когда Центр Хруничева направил в суд исковое заявление. После этого истец скорректировал исковые требования и настаивал на взыскании неустойки в размере 12,272 млн руб.

Гептил и амил являются компонентами ракетного топлива, которое используется в ракетных двигателях, в том числе, в РД-276 ракеты-носителя «Протон». На пермском предприятии эти двигатели выпускались до 2019 года.

АО «Протон-ПМ» входит в интегрированную структуру АО «НПО “Энергомаш”» ГК «Роскосмос». Производственная площадка предприятия находится в Перми. Сегодня «Протон-ПМ» является ведущим предприятием российской космической отрасли, его основная специализация — изготовление ракетных двигателей и их составных единиц. Предприятие также производит продукцию в интересах авиадвигателестроения и топливно-энергетического комплекса. По итогам 2024 года впервые за несколько лет предприятие получило чистую прибыль 20,76 млн руб. (убыток по итогам 2023 года составил 872,9 млрд руб.).