В Казани за сутки произошло 155 ДТП, пострадали два человека

За последние 24 часа на дорогах Казани зарегистрировано 155 аварий. В них пострадали 2 человека, погибших нет. Информация об этом опубликована в Telegram-канале Госавтоинспекции Казани.

За сутки в Казани задержали 10 водителей в состоянии опьянения и 3 человека без прав. В территориальные отделы полиции также доставлены 3 человека по подозрению в совершении преступлений.

Сотрудники оформили 68 случаев через центры обработки ДТП и 29 аварий непосредственно на местах происшествий.

Влас Северин